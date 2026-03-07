NEWS

Steu/Kindl gewinnen Doppelsitzer-Bewerb bei Weltcup-Finale

Im Gesamtweltcup muss sich das ÖRV-Duo nur Tobias Wendl und Tobias Arlt geschlagen geben.

Steu/Kindl gewinnen Doppelsitzer-Bewerb bei Weltcup-Finale Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Thomas Steu/Wolfgang Kindl haben beim Weltcup-Finale der Kunstbahnrodler in Altenberg den Doppelsitzer-Bewerb für sich entschieden.

Die Olympia-Silbermedaillengewinner siegten am Samstag nach Streckenrekord im ersten Lauf mit 0,126 Sekunden vor ihren Landsmännern Juri Gatt/Riccardo Schöpf und den Deutschen Toni Egger/Florian Müller (+0,150).

Auf Platz fünf folgten Yannick Müller/Armin Frauscher (+0,210). Die Olympiasieger Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner (ITA) wurden Neunte.

Steu/Kindl feierten den zweiten Saisonsieg und schlossen den Gesamtweltcup mit 605 Punkten auf Rang zwei hinter den Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt (636) ab. Dritte wurden Gatt/Schöpf (599).

