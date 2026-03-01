Der Olympia-Zweite Jonas Müller hat in seinem letzten Saisonrennen im Kunstbahnrodel-Weltcup in St. Moritz Rang drei belegt.

Der Vorarlberger muss am Sonntag nach Halbzeitführung die deutschen Asse Max Langenhan und Felix Loch noch vorbeilassen. Wolfgang Kindl landet an der vierten Stelle, Nico Gleirscher an der achten.

Müller verzichtet auf Gesamtweltcup

Im Gesamtweltcup hat Müller vor dem Finale in Altenberg zwar nur 16 Punkte Rückstand auf Loch, der ÖRV-Athlet wird die letzte Station aber auslassen.

Müller ist das Verletzungsrisiko auf der ungeliebten Bahn in Altenberg zu groß, weshalb er trotz der Chance auf die große Kristallkugel wie auch schon im Vorjahr nicht antreten wird.

In St. Moritz liegt Müller 0,758 Sekunden hinter Olympiasieger Langenhan, auf Loch fehlen ihm 0,411.

"Es ist sehr schwierig hier zweimal voll zu treffen, es haben fast alle Probleme gehabt, so gesehen bin ich mit dem dritten Rang nicht unzufrieden. Wie bereits im Vorjahr werde ich Altenberg auch diesmal auslassen. Mir ist das Verletzungsrisiko auf dieser Bahn einfach zu groß, die Entscheidung kommt nicht spontan, sondern stand schon seit längerem fest", sagt Müller.