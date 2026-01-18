Simon Eder und Fabian Müllauer kommen in der Verfolgung von Ruhpolding nicht über die Ränge 50 und 60 hinaus.

Eder leistet sich bereits im ersten Liegendschießen einen Fehler, bei den Stehendanschlägen kommt jeweils ein weiterer Fehlschuss dazu. Mit insgesamt drei Strafrunden und einem Rückstand von 2:32,4 Minuten gibt es für den 42-Jährigen keine Weltcup-Punkte.

Einen rabenschwarzen Tag erlebt sein 20 Jahre jüngerer ÖSV-Kollege. Müllauer unterlaufen insgesamt sieben Schießfehler, er kommt mit 5:51,6 Minuten Rückstand als letzter Läufer des 60er-Felds ins Ziel.

Norweger gewinnt erstmals seit Jänner 2024

In einer packenden Entscheidung schnappt sich Johannes Dale-Skjevdal (ein Fehler) seinen ersten Weltcup-Sieg seit Jänner 2024. Damals triumphierte der 28-jährige Norweger ebenfalls in der Verfolgung von Ruhpolding.

Der Franzose Eric Perrot geht als Führender in die Schlussrunde, muss sich nach drei Strafrunden mit Rang zwei (+4,9 Sek.) zufriedengeben. Dritter wird der Schwede Martin Ponsiluoma (4/+7,5).

Der Biathlon-Tross reist nach Nove Mesto weiter, im tschechischen WM-Ort von 2024 steigt vom 22. bis 25. Jänner die Olympia-Generalprobe.