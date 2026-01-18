NEWS

ÖSV-Biathlon-Duo erleidet Debakel in Ruhpolding-Verfolgung

Simon Eder und Fabian Müllauer können im abschließenden Bewerb keine Plätze gutmachen und bleiben ohne Punkte. Der Sieg geht an einen Norweger.

ÖSV-Biathlon-Duo erleidet Debakel in Ruhpolding-Verfolgung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Simon Eder und Fabian Müllauer kommen in der Verfolgung von Ruhpolding nicht über die Ränge 50 und 60 hinaus.

Eder leistet sich bereits im ersten Liegendschießen einen Fehler, bei den Stehendanschlägen kommt jeweils ein weiterer Fehlschuss dazu. Mit insgesamt drei Strafrunden und einem Rückstand von 2:32,4 Minuten gibt es für den 42-Jährigen keine Weltcup-Punkte.

Einen rabenschwarzen Tag erlebt sein 20 Jahre jüngerer ÖSV-Kollege. Müllauer unterlaufen insgesamt sieben Schießfehler, er kommt mit 5:51,6 Minuten Rückstand als letzter Läufer des 60er-Felds ins Ziel.

Norweger gewinnt erstmals seit Jänner 2024

In einer packenden Entscheidung schnappt sich Johannes Dale-Skjevdal (ein Fehler) seinen ersten Weltcup-Sieg seit Jänner 2024. Damals triumphierte der 28-jährige Norweger ebenfalls in der Verfolgung von Ruhpolding.

Der Franzose Eric Perrot geht als Führender in die Schlussrunde, muss sich nach drei Strafrunden mit Rang zwei (+4,9 Sek.) zufriedengeben. Dritter wird der Schwede Martin Ponsiluoma (4/+7,5).

Der Biathlon-Tross reist nach Nove Mesto weiter, im tschechischen WM-Ort von 2024 steigt vom 22. bis 25. Jänner die Olympia-Generalprobe.

Die 20 Biathleten mit den meisten Weltcupsiegen

#18 - Peter Angerer (Deutschland) - 10 Weltcupsiege
#18 - Arnd Peiffer (Deutschland) - 10 Weltcupsiege

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Enttäuschender Sprint für ÖSV-Biathleten in Ruhpolding

Enttäuschender Sprint für ÖSV-Biathleten in Ruhpolding

Biathlon
22
Gandler vergibt in Ruhpolding Spitzenplatz im letzten Schießen

Gandler vergibt in Ruhpolding Spitzenplatz im letzten Schießen

Biathlon
4
Lauberhorn 2026: Das Sieger-Trio des Slaloms in Wengen

Lauberhorn 2026: Das Sieger-Trio des Slaloms in Wengen

Ski Alpin
Als vierter Läufer: Kristoffersen knackt 100er-Podestplatz-Marke

Als vierter Läufer: Kristoffersen knackt 100er-Podestplatz-Marke

Ski Alpin
Matt rettet ÖSV-Ehre im Wengen-Slalom

Matt rettet ÖSV-Ehre im Wengen-Slalom

Ski Alpin
2
Hütter bedient: "Froh, wenn ich Richtung Österreich fahre"

Hütter bedient: "Froh, wenn ich Richtung Österreich fahre"

Ski Alpin
Obmann fährt in Bansko aufs Podest

Obmann fährt in Bansko aufs Podest

Snowboard
Kommentare

Kommentare

Wintersport Biathlon ÖSV-Biathlon-Team Simon Eder ÖSV-Biathleten Ruhpolding Verfolgung (Biathlon) Fabian Müllauer