Italienische Slalomläuferin verpasst Olympia-Saison

Das Frauen-Ski-Team der Azzurri muss bei den Olympischen Spiele im Februar eine Sportlerin vorgeben. Die 26-Jährige verletzt sich beim Training in Südtirol folgenschwer am Knie.

Italienische Slalomläuferin verpasst Olympia-Saison Foto: © GEPA
Für die italienische Slalomspezialistin Marta Rossetti ist die Olympia-Saison vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat.

Die 26-Jährige zieht sich beim Training im Schnalstal einen Kreuzbandriss mit Miniskusschaden zu. In den kommenden Tagen steht eine Operation an.

Brignone kämpft noch um Olympia

Das italienische Frauen-Team ist vor der Olympia-Saison verletzungsgebeutelt. Federica Brignone bangt nach ihrem bei den italienischen Staatsmeisterschaften erlittenen Beinbruch um eine Olympia-Teilnahme (Hier nachlesen >>>).

Rossetti gelang in der abgelaufenen Weltcupsaison nur zweimal der Sprung in die Punkteränge. Ihr bestes Weltcupergebnis datiert aus dem November 2023, als sie im Slalom von Killington auf Rang fünf fuhr.

