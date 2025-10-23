NEWS

Schockierende Diagnose für Ski-Star Bassino

Die Italienerin stürzte im Training und verletzte sich schwer. Nun ist klar, dass sich die anstehenden Winterspiele für Bassino nicht ausgehen werden.

Herber Rückschlag für Ski-Star Marta Bassino! Wie der italienische Skiverband berichtete, zog sich die Italienerin bei einem Trainingssturz im Schnalstal einen Bruch des linken Schienbeinkopfes, sowie einen Innenbandriss zu. Das ergab eine durchgeführte CT-Untersuchung.

Dies zieht eine längere Ausfallszeit von mindestens vier bis sechs Monaten nach sich, ehe Bassino überhaupt wieder auf Skiern stehen wird, wie es heißt.

Dadurch wird die 29-Jährige die im Februar anstehenden Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo verpassen.

Weiterer Rückschlag für Italienerinnen

Die zweifache Weltmeisterin wäre beim Saisonstart in Sölden am kommenden Samstag (ab 10 Uhr/LIVE-Ticker >>>) an den Start gegangen.

Nun kommt für Bassino jedoch alles anders - die Italienerin wurde Mittwochabend noch operiert und muss zuschauen.

Damit erleidet das italienische Frauen-Skiteam einen weiteren Rückschlag. Auch Landsfrau Marta Rossetti wird die Spiele verpassen, dazu steht hinter Federica Brignone ein großes Fragezeichen.

