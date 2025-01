Freeskier Matej Svancer darf über den nächsten Podestplatz in dieser Saison jubeln - und das noch dazu vor heimischer Kulisse.

Nach seinem Sieg beim Auftakt in Chur landet der 20-Jährige bei der Big-Air-Premiere im Klagenfurter Wörthersee Stadion auf Platz drei.

Geschlagen geben muss sich Svancer dem Neuseeländer Luca Harrington, der mit einem Score von 182,60 Punkten vor dem Franzosen Timothe Sivignon (180,40) triumphiert.

Svancer liegt nach dem ersten von drei Finaldurchgängen auf Rang zwei. Im zweiten Heat fällt er auf Position drei zurück, wobei es auch bleibt, da er seinen finalen "Switch Left Tail Butter 1800 Safety" unsauber landet. Diesen Trick habe er aber noch nie auf Schnee gemacht, weshalb der Salzburger einer besseren Platzierung auch nicht nachtrauert.

"Ich bin sehr happy, für mich passt das Ergebnis perfekt." Svancer bezeichnet die Veranstaltung als "legendäres Event." Die Müdigkeit nach der Quali sei weg gewesen, als er im Finale erstmals "reingedroppt" sei.

Gasser am Sonntag im Einsatz

Bei den Frauen geht der Sieg an die Chinesin Mengting Liu vor Flora Tabanelli (ITA) und Muriel Mohr (GER). Österreicherin ist keine am Start.

Am Sonntag (18 Uhr) steigt in Klagenfurt der Big-Air-Bewerb der Snowboarder mit Anna Gasser. Die Kärntner Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser ist am Freitag als Vierte der Qualifikation in die Entscheidung eingezogen. Ihr Freund Clemens Millauer und Landsmann Eric Dovjak bestreiten ihre Qualifikation ab 10.00 Uhr.

Die genialsten Bilder des Big-Air-Spektakels in Klagenfurt