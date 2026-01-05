Skitechniker Alex Martin: Der Mann hinter den Weltcup-Erfolgen

Er ist präzise, beherrscht sein Handwerk wie kein anderer und gilt längst als "alter Hase" im Geschäft: Alex Martin.

Der gebürtige Vorarlberger ist – mit kleinen Unterbrechungen – seit 1996 Skitechniker bei HEAD und hat in dieser Zeit Ski-Größen wie Ted Ligety auf ihrem Weg zu Weltcup-Siegen und Olympia-Gold begleitet. Heute betreut Alex Martin die Skier der ÖSV-Athleten Lukas Feurstein und Stefan Babinsky.

Wir haben mit ihm über seinen außergewöhnlichen Beruf gesprochen – über die Vorbereitungen für die Olympischen Winterspiele 2026, Materialentscheidungen, große Erfolge der Vergangenheit und kleine Hoppalas, die niemand bemerkt.

LAOLA1: Wenn du einem Laien deinen Job erklären müsstest – wie würdest du ihn beschreiben?

Alex Martin: Das ist eigentlich ganz einfach: Ich schaue, dass die Ski so gut präpariert sind, dass der Athlet so schnell wie möglich und unfallfrei den Berg hinunterkommt.

Wie sehr verändert sich deine Arbeit in einer Saison, in der ein Großereignis wie die Olympischen Winterspiele vor der Tür steht?

Eigentlich gar nicht. Im Endeffekt muss der Erfolg schon da sein, sonst hast du ja gar keine Berechtigung, bei Olympia mitzufahren. Für uns zählt das Weltcup-Rennen genau gleich wie Olympia – nur, dass der Hype bei Olympia größer ist. Aber an der Arbeit selbst ändert sich nichts.

Schauen wir uns so einen Renntag doch einmal genauer an: Wie viel schläfst du als Servicetechniker im Durchschnitt?

Das Rennen selbst ist nicht so aufwendig wie ein Trainingstag. An einem guten Trainingstag hast du viel mehr Läufe, ein viel größeres Volumen, einen viel größeren Umfang und brauchst viel mehr Skier. Dadurch haben wir auch weniger Zeit zum Schlafen.

An einem Renntag sind wir normalerweise schon zu einer normalen Uhrzeit wieder im Hotel, so um sieben Uhr abends. Dann gehen wir noch Essen, danach vielleicht noch ein gemeinsames Bier – also nur wir Servicetechniker, natürlich nicht mit den Athleten – und dann früh schlafen gehen und früh wieder aufstehen.

Wann läutet an einem Renntag der Wecker in der Regel?

05:30 Uhr. Wenn man ein Morgenmensch ist, kommt einem das sehr zugute.