Stadlober über sensationelle Tour de Ski: "Einfach ein Wahnsinn!"

Die Salzburgerin Teresa Stadlober hat sich beim finalen Massenstart-Bergrennen der Tour de Ski zur Alpe Cermis als Tagesvierte vom fünften auf den zweiten Endrang verbessert. Alle Infos >>>

Nach sechs Etappen lag nur die überlegene US-Amerikanerin Jessie Diggins vor Stadlober. Im Kampf um Platz zwei verwies die Radstädterin die Norwegerin Heidi Weng um rund 14 Sekunden auf Rang drei.

Stadlober schafft es erstmals auf das Tour-Gesamtpodium

Stadlober spielte im Val di Fiemme auf der Schlussetappe mit den abschließenden 3,7 Bergauf-Kilometern mit 420 Höhenmetern ihre Stärken voll aus und sicherte sich ihren ersten Podestplatz im Tour-Gesamtklassement.

2018 beim damals noch als Verfolgung ausgetragenen Finale war sie nach zweitbester Etappenzeit Gesamtfünfte geworden. Diesmal trumpfte die Vorjahressiebente mit zwei Podestplätzen in Toblach auf und bewies auch im abschließenden Skating-Massenstart ihre Klasse.

Stadlober bejubelt eine "perfekte Woche"

Auf Tagessiegerin Karoline Simpson-Larsen aus Norwegen fehlten Stadlober 17,5 Sekunden, Diggins und Weng lagen nur einige Sekunden vor der Olympiadritten.

In der Gesamtwertung fehlten Stadlober 2:18 Minuten auf die zum dritten Mal siegreiche Diggins, der sie aber das Bergwertungstrikot wegschnappte.

"Es ist unglaublich, unbeschreiblich und einfach ein Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Für mich war es die absolut perfekte Woche", sagte Stadlober.

Vor dem Start der 20. Tour hatte sich die 32-Jährige nur geringe Chancen auf einen Spitzenplatz ausgerechnet und die Sprintlastigkeit kritisiert.

"Ich habe im Vorfeld ein bisschen über die Tour geschimpft und jetzt stehe ich hier mit dem zweiten Gesamtplatz, zwei Podestplätzen und dem Climbing-Trikot - unfassbar, ich brauche, glaube ich, ein paar Tage, um das alles zu verarbeiten", so Stadlober, die einmal mehr auf ihr "unfassbar gutes" Material hinwies.