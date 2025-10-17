interwetten schickt dich zum Ski-Weltcup nach Schladming
Vom Weltcup-Auftakt in Sölden bis zum Riesentorlauf in Schladming: Mit interwetten kannst du jetzt exklusive Preise gewinnen, die garantiert das Herz jedes Skisport-Fans höherschlagen lassen!
Der Ski-Weltcup steht kurz bevor. Den Startschuss macht seit Jahren der Weltcup-Auftakt am Rettenbachferner in Sölden, der eine spannende Saison einläutet. Nur wenige Monate später folgt mit dem legendären Nacht-Riesentorlauf in Schladming eines der absoluten Highlights des Ski-Winters – und genau bei diesen sportlichen Top-Events kannst du dabei sein!
Denn interwetten, offizieller Event-Partner des ÖSV, verlost jetzt nicht nur eine VIP-Reise zum Ski-Highlight in Schladming, sondern auch Tickets für den Weltcup in Sölden, interwetten Fanpackages bestehend aus Haube und Schals sowie interwetten Wettguthaben.
Jetzt beim Gewinnspiel teilnehmen
Das ist beim Hauptpreis enthalten
Doppelzimmer im 4*s Aktiv- und Wellnesshotel Falkensteiner vom 26.01.-28.01.2026
VIP-Tickets für den Riesentorlauf am 27.01.2026
So kannst du teilnehmen
Mitmachen ist ganz einfach:
1️⃣ Klicke hier, um zum interwetten-Gewinnspiel zu gelangen.
2️⃣ Gib deinen Namen und deine E-Mail-Adresse an.
3️⃣ Wähle eine der drei Skihütten aus – in einer davon steckt der Hauptpreis!
4️⃣ Direkt danach erhältst du eine E-Mail mit den Details zu deinem Gewinn.
Ob Sölden, Schladming oder auf der deiner Couch – mit interwetten startest du perfekt in die neue Wintersportsaison.
Also: Mitmachen, Tipp abgeben und mit etwas Glück bald selbst live beim Ski-Highlight dabei sein!