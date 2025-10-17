Sponsored Content

interwetten schickt dich zum Ski-Weltcup nach Schladming

Vom Weltcup-Auftakt in Sölden bis zum Riesentorlauf in Schladming: Mit interwetten kannst du jetzt exklusive Preise gewinnen, die garantiert das Herz jedes Skisport-Fans höherschlagen lassen!

interwetten schickt dich zum Ski-Weltcup nach Schladming Foto: © interwetten
Der Ski-Weltcup steht kurz bevor. Den Startschuss macht seit Jahren der Weltcup-Auftakt am Rettenbachferner in Sölden, der eine spannende Saison einläutet. Nur wenige Monate später folgt mit dem legendären Nacht-Riesentorlauf in Schladming eines der absoluten Highlights des Ski-Winters – und genau bei diesen sportlichen Top-Events kannst du dabei sein!

Denn interwetten, offizieller Event-Partner des ÖSV, verlost jetzt nicht nur eine VIP-Reise zum Ski-Highlight in Schladming, sondern auch Tickets für den Weltcup in Sölden, interwetten Fanpackages bestehend aus Haube und Schals sowie interwetten Wettguthaben.

Jetzt beim Gewinnspiel teilnehmen

Das ist beim Hauptpreis enthalten

  • Doppelzimmer im 4*s Aktiv- und Wellnesshotel Falkensteiner vom 26.01.-28.01.2026

  • VIP-Tickets für den Riesentorlauf am 27.01.2026

So kannst du teilnehmen

Mitmachen ist ganz einfach:

1️⃣ Klicke hier, um zum interwetten-Gewinnspiel zu gelangen.

2️⃣ Gib deinen Namen und deine E-Mail-Adresse an.

3️⃣ Wähle eine der drei Skihütten aus – in einer davon steckt der Hauptpreis!

4️⃣ Direkt danach erhältst du eine E-Mail mit den Details zu deinem Gewinn.

Ob Sölden, Schladming oder auf der deiner Couch – mit interwetten startest du perfekt in die neue Wintersportsaison.

Also: Mitmachen, Tipp abgeben und mit etwas Glück bald selbst live beim Ski-Highlight dabei sein!

