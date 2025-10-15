NEWS

"Discokugel im Bauch": Weirather überrascht mit Baby-News

Die ehemalige Skirennläuferin verkündete die freudige Nachricht in einem ungewöhnlichen Setting.

"Discokugel im Bauch": Weirather überrascht mit Baby-News Foto: © GEPA
Tina Weirather wird zum zweiten Mal Mama! Die 36-Jährige teilte die Nachricht bei einem amüsanten Medientermin.

Bei der Jahrespressekonferenz des "Podcast am Pistenrand" – das "SRF" teilte dazu ein Video – saßen Weirather und ihre Podcast-Kollegen Marc Berthod sowie Michael Schweizer mit Bademänteln am Podium. Ex-Skirennfahrer Berthod trug zudem einen Helm, der einer Discokugel ähnelte, am Kopf. Das Trio war gut aufgelegt.

Geburt des zweiten Kindes Mitte März

Nachdem Comedian Schweizer festgehalten hatte, dass der "PaP"-Podcast der erfolgreichste der Schweiz sei, wurden die Event-Highlights der neuen Saison aufgezählt.

"Es gibt noch ein Highlight", hielt Weirather schließlich fest. "Das zweite Baby ist unterwegs. Es kommt Mitte März", sagte die werdende Mama und drehte ihr Namensschild auf dem Podium um. Darauf war unter ihrem Namen der Zusatz "Discokugel im Bauch" zu lesen.

Die Liechtensteinerin ist Expertin beim Schweizer Fernsehen und wird sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes vertreten lassen. Im Jänner 2024 brachte Weirather bereits einen Sohn auf die Welt.

