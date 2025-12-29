"Bei manchen raschelt es im Schädel" - Die Sprüche des Jahres

Das Sportjahr 2025 geht zu Ende. Anlässlich dazu haben wir noch einmal die besten Sprüche des Jahres für euch gesammelt.

Der Fokus liegt in dieser Ausgabe auf dem Fußball. Für die restlichen Sportarten gibt es eine separate Version.

NATIONAL:

"Wir müssen uns eingestehen, dass die Champions League zu groß war."

Salzburg-Trainer Thomas Letsch über das Abschneiden seiner Mannschaft mit sieben Niederlagen in acht Partien, bei einem Torverhältnis von 5:27.

"Der WAC hat einen Menschenfresser da hinten in der Mitte drin. Das ist Wahnsinn."

Austrias Manfred Fischer nach einigen harten Zweikämpfen gegen Chibuike Nwaiwu vom WAC.

"Wenn es gelingt, Rapid und Austria zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zu bringen, dann werden wir wahrscheinlich auch bald eine Bundesregierung zusammenbringen."

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz der Stadtrivalen vor dem Bundesliga-Derby.

"In der ersten Halbzeit haben die Spieler nicht das gemacht, was sie können, da war noch ein bisschen Restalkohol drinnen."

Trainer Dietmar Kühbauer drei Tage nach dem Cupsieg über die Leistung seines WAC in der ersten Hälfte in der Meisterschaft gegen Rapid.

"Der ÖFB im operativen Bereich und auch im Funktionärsbereich lechzt nach Ruhe."

Der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll wegen diverser vorangegangener Querelen anlässlich seines Amtsantritts.

"An alle Autofahrer Richtung Wien/Burgenland: Sollte der WAC Meister werden, die Rettungsgasse offenlassen - weil da renn' ich durch."

WAC-Coach Dietmar Kühbauer vor der letzten Bundesliga-Runde.

"Ob du violettes Blut, grünes Blut, rotes Blut hast, ob du blutleer bist, entscheidet nicht darüber, wie lange du da bist. Was einzig und allein zählt, sind die Erfolge."

Der mit Austria-Vergangenheit bestückte Peter Stöger bei seiner Präsentation als Rapid-Trainer.

"Ich suche immer noch den Menschen, der den Marktwert ermittelt. Ich habe den noch nicht gefunden."

Rapid-Coach Peter Stöger stellt die Aussagekraft des Marktwerts infrage.

"Shakespeare hat damals gesagt, es ist etwas faul im Staat in Dänemark. Wir müssen uns jetzt hier fragen, irgendwas scheint ja hier im Staat Österreich nicht zu stimmen."

Teamchef Ralf Rangnick in Bezug auf nur wenige Österreicher in den Aufstellungen der österreichischen Spitzenclubs.

"So eine Woche wird es nicht mehr so schnell geben. Jetzt gibt es Hendl mit Reis und dann werde ich ein Bier trinken."

Rieds Mark Grosse nach zwei Toren gegen den LASK und dem dritten Sieg in einem Oberösterreich-Derby binnen acht Tagen.

"Ich glaube, dass Messi, Ronaldo und Haaland uns alles ein bisschen versaut haben. Weil diese Torquoten sind unmenschlich."

Michael Gregoritsch will sich und die anderen ÖFB-Stürmer nicht mit den absoluten ausländischen Topstars verglichen haben.

"Sinnbildlich war, dass Seidl den Freistoß reinhaut, normalerweise ist der Ball auf der Hütteldorfer Straße."

Rapid-Trainer Peter Stöger nach dem 2:1-Heimsieg gegen Sturm Graz über einen Gewaltschuss seines Kapitäns Matthias Seidl.

"Bei manchen raschelt es sowieso im Schädel. Da spüren es manche gar nicht, wenn ein Erdbeben ist. Bei mir ist das auf jeden Fall so, vielleicht gibt es auch noch zwei, drei andere."

ÖFB-Nationalspieler Patrick Wimmer hat die Erderschütterung während des Team-Trainings auf Zypern nicht gemerkt.

"Das ist ja tausendmal lustiger, als wir sitzen hier in irgendeinem beschissenen Garten und verstecken uns vor den Leuten, weil wir es nicht geschafft haben."

"Gold"-Torschütze Michael Gregoritsch nach geschaffter WM-Qualifikation.

"Es ist einmalig in der Geschichte, dass Österreich in einem WM-Finale steht. Es ist unbeschreiblich, wie die Jungs diese WM spielen."

Teamchef Hermann Stadler nach dem Einzug von Österreichs U17-Team ins WM-Finale.

"Es ist ganz sicher eine der ganz großen Sternstunden des österreichischen Fußballs."

ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll über den U17-Erfolg.

INTERNATIONAL:

"Wir sind vielleicht das schlechteste Team in der Geschichte von Manchester United."

Ruben Amorim zwei Monate nach seinem Amtsantritt über seine Mannschaft in Folge von sieben Niederlagen in 15 Partien.

"Wenn Messi der Zauberer ist, ist er der Zylinder."

Der deutsche Ex-Bundestrainer Joachim Löw über Bayerns Thomas Müller.

"Das war einer der größten Raubüberfälle in der Geschichte des Fußballs."

Ex-Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher über Liverpools 1:0-Sieg bei Paris Saint-Germain im Achtelfinale der Champions League trotz großer Überlegenheit der Franzosen.

"Schreiben Sie einfach einmal, dass Pelé auferstanden ist und wir ihn für nächste Saison verpflichten werden."

Hoffenheim-Coach Christian Ilzer zu Journalisten in Reaktion auf regelmäßige Meldungen über seine bevorstehende Ablöse.

"Ein Vulkan an der Seitenlinie ist ein Desaster für das Team."

Coach Luis Enrique sieht einen Grund für den Finaleinzug von Paris Saint Germain in der Champions League darin, dass er ruhiger geworden sei.

"Vor zehn Jahren habe ich in der zweiten österreichischen Liga trainiert. Wenn mir damals jemand gesagt hätte: 'In zehn Jahren wirst du die Europa League gewonnen haben und im FA-Cup-Finale mit einer Premier-League-Mannschaft antreten' - ich hätte ihn zum Arzt geschickt."

Oliver Glasner vor dem Endspiel-Duell von Crystal Palace mit Manchester City.

"In schwierigen Momenten brauchst du Unterstützung: nicht jemanden, der dich tritt, sondern jemanden, der dich umarmt."

Glasner nach dem Gewinn des FA-Cups über die Geduld bei Crystal Palace auch in schlechten Phasen.

"Die Zeit von David Alaba, auch aufgrund seiner langen Verletzung, ist mittlerweile vorbei."

Lothar Matthäus rät Bayern München von einer Rückverpflichtung des ÖFB-Kapitäns ab.

"Wir mussten den Mount Everest ohne Sauerstoff besteigen, und wir haben es geschafft."

Al-Hilal-Trainer Simone Inzaghi nach dem 4:3-Sieg im Achtelfinale der Club-WM gegen Manchester City.

"Die müssen jetzt gegen den Tabellenführer spielen. So leicht wird das auch nicht."

WSG-Tirol-Spieler Moritz Wels vor einem Vorbereitungstestspiel von Real Madrid auf dem Tivoli.

"Ich sage gerne, dass die Leute, die ins Stadion gehen, das Glück haben, 'nur' eine Show zu sehen und nicht zu wissen, was hinter den Kulissen passiert. Ehrlich gesagt, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, hätte mich die Welt des Fußballs schon längst angewidert."

Kylian Mbappe in einem "L'Equipe"-Interview.

"Ich denke, auf der Welt ist keiner berühmter als ich."

Cristiano Ronaldo.

"Ich hatte ein paar Chancen, hätte einen Hattrick machen sollen. Ich muss üben."

Erling Haaland nach seinem 100. Tor in seinem 111. Premier-League-Match. Keiner davor hat diese Marke so früh erreicht.

"Ich wurde vor den Bus geworfen."

Mohamed Salah über seine beim FC Liverpool ungewohnte Reservistenrolle.