NEWS

Gasser gelingt bei Comeback gleich Sprung aufs Podest

Die Kärntnerin zeigt in einem schwierigen Wettkampf trotz langer Pause ihre Klasse.

Gasser gelingt bei Comeback gleich Sprung aufs Podest Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Anna Gasser hat bei ihrem ersten Wettkampf nach langer Verletzungspause den dritten Platz belegt und damit auf Anhieb wieder das Weltcup-Podest erreicht.

Bei windigen Verhältnissen mit vielen Stürzen siegte am Sonntag im Slopestyle des Weltcups in Laax die 21-jährige Japanerin Kokomo Murase mit 77,55 Punkten vor der US-Amerikanerin Lily Dhawornvej (71,18), Gasser kam auf 69,70 Zähler. Für die Big-Air-Doppelolympiasiegerin ist es der einzige Weltcup vor den Spielen in Livigno.

Der Bewerb war um Stunden verschoben worden. Eine angesetzte Abstimmung unter den zehn Athletinnen um 15.15 Uhr ging 5:5 aus, die Jury entschied sich schließlich zur Durchführung. Gasser war dagegen gewesen, trat aber wie alle anderen an. Sie verpatzte jedoch im ersten Run gleich das erste Rail und musste auf den zweiten Run setzen, den sie nicht fehlerlos, aber sicher hinstellte.

Premierensieg bei den Männern

Die 34-Jährige hatte zuletzt zuvor die WM Ende März 2025 im Engadin bestritten (5. Slopestyle, 6. Big Air), im Juli zog sie sich beim Surfen eine Schulterluxation zu und musste operiert werden.

Bei den Männern ging der Sieg mit 86,70 Punkten an den Franzosen Romain Allemand, der 19-Jährige setzte sich bei seinem Premierenerfolg vor dem Japaner Yuto Kimura (81,95) und dem Chinesen Su Yiming (76,10) durch.

Mit dieser Olympia-Wäsch' geht Österreich 2026 auf Gold los

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Obmann fährt in Bansko aufs Podest

Obmann fährt in Bansko aufs Podest

Snowboard
Hämmerle bei Olympia-Generalprobe im Cross Zweiter

Hämmerle bei Olympia-Generalprobe im Cross Zweiter

Snowboard
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Pustertal - Ferencvaros

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Pustertal - Ferencvaros

ICE Hockey League
Gibt Brignone bereits am Kronplatz ihr Comeback?

Gibt Brignone bereits am Kronplatz ihr Comeback?

Ski Alpin
ÖSV-Biathlon-Duo erleidet Debakel in Ruhpolding-Verfolgung

ÖSV-Biathlon-Duo erleidet Debakel in Ruhpolding-Verfolgung

Biathlon
Lauberhorn 2026: Das Sieger-Trio des Slaloms in Wengen

Lauberhorn 2026: Das Sieger-Trio des Slaloms in Wengen

Ski Alpin
Als vierter Läufer: Kristoffersen knackt 100er-Podestplatz-Marke

Als vierter Läufer: Kristoffersen knackt 100er-Podestplatz-Marke

Ski Alpin
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport Snowboard Anna Gasser Slopestyle