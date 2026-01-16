Ski LIVE: Alle Ergebnisse der Lauberhornrennen

Klassikerzeit im Ski-Weltcup. In dieser Woche steht das Berner Oberland ganz im Zeichen der 96. Internationalen Lauberhornrennen.

Drei Tage Hochspannung am Lauberhorn

Das Programm am Fuße von Eiger, Mönch und Jungfrau verspricht Hochspannung: Den Auftakt macht am Freitag der Super-G, gefolgt vom absoluten Highlight am Samstag, der legendären Abfahrt auf der längsten Weltcup-Strecke der Welt. Den Abschluss bildet der traditionsreiche Slalom am Sonntag.

Alle Rennen im LIVE-Ticker:

Der Zeitplan für Wengen im Überblick: