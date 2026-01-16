NEWS

Ski LIVE: Alle Ergebnisse der Lauberhornrennen

Ski-Weltcup live: Alle Startzeiten & Ergebnisse der Lauberhornrennen 2026. Verfolge Super-G, Abfahrt und Slalom aus Wengen hier im LAOLA1-Live-Ticker!

Ski LIVE: Alle Ergebnisse der Lauberhornrennen Foto: © GEPA

Klassikerzeit im Ski-Weltcup. In dieser Woche steht das Berner Oberland ganz im Zeichen der 96. Internationalen Lauberhornrennen.

Alle Entscheidungen in Wengen im LIVE-Ticker>>>

Drei Tage Hochspannung am Lauberhorn

Das Programm am Fuße von Eiger, Mönch und Jungfrau verspricht Hochspannung: Den Auftakt macht am Freitag der Super-G, gefolgt vom absoluten Highlight am Samstag, der legendären Abfahrt auf der längsten Weltcup-Strecke der Welt. Den Abschluss bildet der traditionsreiche Slalom am Sonntag.

Alle Rennen im LIVE-Ticker: Egal ob von unterwegs oder als Second Screen zum TV - mit unserem Live-Ticker bist du immer über alle Zwischenzeiten, Ausfälle und die aktuelle Reihung im Ziel informiert.

Der Zeitplan für Wengen im Überblick:

DATUM

ZEIT

BEWERB

Di., 13.1.

12:30

1. Abfahrtstraining

Ergebnis

Mi., 14.1.

12:30

2. Abfahrtstraining

Abgesagt

Do., 15.1.

12:30

3. Abfahrtstraining

Ergebnis

Fr., 16.1.

12:30

SUPER G

ERGEBNIS

Sa., 17.1.

12:30

ABFAHRT

LIVE

So., 18.1.

10:00

SLALOM, 1.DG

LIVE

13:00

SLALOM, 2.DG

LIVE

