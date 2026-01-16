Ski LIVE: Alle Ergebnisse der Lauberhornrennen
Ski-Weltcup live: Alle Startzeiten & Ergebnisse der Lauberhornrennen 2026. Verfolge Super-G, Abfahrt und Slalom aus Wengen hier im LAOLA1-Live-Ticker!
Klassikerzeit im Ski-Weltcup. In dieser Woche steht das Berner Oberland ganz im Zeichen der 96. Internationalen Lauberhornrennen.
Alle Entscheidungen in Wengen im LIVE-Ticker>>>
Drei Tage Hochspannung am Lauberhorn
Das Programm am Fuße von Eiger, Mönch und Jungfrau verspricht Hochspannung: Den Auftakt macht am Freitag der Super-G, gefolgt vom absoluten Highlight am Samstag, der legendären Abfahrt auf der längsten Weltcup-Strecke der Welt. Den Abschluss bildet der traditionsreiche Slalom am Sonntag.
Alle Rennen im LIVE-Ticker: Egal ob von unterwegs oder als Second Screen zum TV - mit unserem Live-Ticker bist du immer über alle Zwischenzeiten, Ausfälle und die aktuelle Reihung im Ziel informiert.