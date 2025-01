Anna Gasser stürzt und verpasst das Klagenfurt-Stockerl

Anna Gasser kommt am Sonntagabend bei ihrem Heim-Big-Air im Klagenfurt-Stadion nur auf Rang fünf.

Die 33-jährige Kärntnerin liegt nach dem ersten Durchgang als Dritte noch auf Podestkurs. Im Finale kommt sie bei einem 1.260er aber nach der Landung zu Sturz.

Mit 163,75 Punkten kommt Gasser damit nicht über Platz fünf hinaus. Den Sieg holt sich die Britin Mia Brooks (184,25) vor den Japanerinnen Mari Fukada (182,55) und Momo Suzuki (166,75).

Millauer auch auf Rang fünf

"Die Stimmung war ein Wahnsinn, es hat mich sehr beflügelt. Es war so schön, hier in die Menge zu springen. Der letzte Sprung war echt knapp, wenn ich den lande, bin ich am Stockerl, aber die anderen Mädels sind so gut gesprungen", sagte Gasser nach ihrem "Heimspiel".

Gasser-Freund Clemens Millauer springt mit 160,75 Punkten ebenfalls auf den fünften Platz. Den Sieg bei den Männern holt sich der Japaner Taiga Hasegawa (179,75) vor dem Italiener Ian Matteoli (175,25) und dem Norweger Oyvind Kirkhus (172,00).

