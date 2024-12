Vierschanzentournee LIVE: Quali in Garmisch-Partenkirchen

Österreich legte einen wahren Traumstart in die Vierschanzentournee 2024/25 hin! Stefan Kraft führte in Obertdorf einen rot-weiß-roten Dreifachsieg vor Jan Hörl und Daniel Tschofenig an.

Ehe am Neujahrstag (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker) in Garmisch-Partenkirchen das zweite Tournee-Springen ansteht, steigt am Dienstag die Qualifikation (ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Die Österreicher gehören auch in Garmisch zu den großen Mitfavoriten. Das ÖSV-Aufgebot ist dasselbe wie in Oberstdorf: Stefan Kraft, Jan Hörl, Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Maximilian Ortner, Markus Müller und Stephan Embacher.

