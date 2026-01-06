NEWS
Tournee LIVE: Springen in Bischofshofen - das Ergebnis
Wer holt den Gesamtsieg? Das Dreikönigsspringen in Bischofshofen hier live! Alle Ergebnisse und der Endstand der Vierschanzentournee.
Showdown im Pongau! Am heutigen Dreikönigstag fällt die Entscheidung um den Gesamtsieg der 74. Vierschanzentournee.
Auf der Paul-Außerleitner-Schanze (HS142) kämpfen die ÖSV-Adler gegen den Triumph von Domen Prevc. Können Jan Hörl oder Stephan Embacher den Slowenen doch noch ins Wanken bringen?
Das Dreikönigsspringen live
Die Ausgangslage ist klar: Domen Prevc tritt mit einem komfortablen Polster von über 40 Punkten das Finale an und kann sich eigentlich nur noch selbst schlagen..
Doch die Paul-Außerleitner-Schanze ist für ihre Tücken und großen Weiten bekannt.
Wer behält die Nerven und wer krönt sich zum Tournee-König?