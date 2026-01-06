NEWS

Tournee LIVE: Springen in Bischofshofen - das Ergebnis

Wer holt den Gesamtsieg? Das Dreikönigsspringen in Bischofshofen hier live! Alle Ergebnisse und der Endstand der Vierschanzentournee.

Tournee LIVE: Springen in Bischofshofen - das Ergebnis Foto: © GEPA
Showdown im Pongau! Am heutigen Dreikönigstag fällt die Entscheidung um den Gesamtsieg der 74. Vierschanzentournee.

Auf der Paul-Außerleitner-Schanze (HS142) kämpfen die ÖSV-Adler gegen den Triumph von Domen Prevc. Können Jan Hörl oder Stephan Embacher den Slowenen doch noch ins Wanken bringen?

Das Dreikönigsspringen live

Die Ausgangslage ist klar: Domen Prevc tritt mit einem komfortablen Polster von über 40 Punkten das Finale an und kann sich eigentlich nur noch selbst schlagen..

Doch die Paul-Außerleitner-Schanze ist für ihre Tücken und großen Weiten bekannt.

Wer behält die Nerven und wer krönt sich zum Tournee-König?

Ergebnis des Springens in Bischofshofen:

