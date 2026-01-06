NEWS

Skispringen heute: Vierschanzentournee-Finale in Bischofshofen

Der Tournee-Sieg von Domen Prevc scheint nur mehr Formsache zu sein. Doch was gelingt den Österreichern vor heimischem Publikum? LIVE-Infos:

Die Vierschanzentournee 2025/26 schließt am Mittwoch (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) mit dem Bewerb in Bischofshofen ab.

Die Ausgangslage vor den letzten zwei Durchgängen ist eine deutliche: Der Slowene Domen Prevc führt aktuell mit 41,4 Punkten Vorsprung auf Jan Hörl.

Stand der Tournee-Gesamtwertung >>>

Alle Tournee-Gesamtsieger >>>

Prevc ist auch in Bischofshofen der große Favorit auf den Tagessieg. Die Österreicher präsentierten sich zuletzt jedoch in starker Form. Vor allem Jan Hörl und Stephan Embacher wollen wieder ein Wörtchen um das Podest mitreden.

