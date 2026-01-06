Die Vierschanzentournee 2025/26 schließt am Mittwoch (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) mit dem Bewerb in Bischofshofen ab.

Die Ausgangslage vor den letzten zwei Durchgängen ist eine deutliche: Der Slowene Domen Prevc führt aktuell mit 41,4 Punkten Vorsprung auf Jan Hörl.

Prevc ist auch in Bischofshofen der große Favorit auf den Tagessieg. Die Österreicher präsentierten sich zuletzt jedoch in starker Form. Vor allem Jan Hörl und Stephan Embacher wollen wieder ein Wörtchen um das Podest mitreden.

