Vierschanzen-Tournee - alle Gesamtsieger

Saison
Sieger
Zweiter
Dritter
2025/26
Domen Prevc (SLO)
Jan Hörl (AUT)
Stephan Embacher (AUT)
2024/25
Daniel Tschofenig (AUT)
Jan Hörl (AUT)
Stefan Kraft (AUT)
2023/24
Ryoyu Kobayashi (JPN)
Andreas Wellinger (GER)
Stefan Kraft (AUT)
2022/23
Halvor E. Granerud (NOR)
Dawid Kubacki (POL)
Anze Lanisek (SLO)
2021/22
Ryoyu Kobayashi (JPN)
Marius Lindvik (NOR)
Halvor E. Granerud (NOR)
2020/21
Kamil Stoch (POL)
Karl Geiger (GER)
Dawid Kubacki (POL)
2019/20
Dawid Kubacki (POL)
Marius Lindvik (NOR)
Karl Geiger (GER)
2018/19
Ryoyu Kobayashi (JPN)
Markus Eisenbichler (GER)
Stefan Leyhe (GER)
2017/18
Kamil Stoch (POL)
Andreas Wellinger (GER)
Anders Fannemel (NOR)
2016/17
Kamil Stoch (POL)
Piotr Zyla (POL)
Daniel-Andre Tande (NOR)
2015/16
Peter Prevc (SLO)
Severin Freund (GER)
Michael Hayböck (AUT)
2014/15
Stefan Kraft (AUT)
Michael Hayböck (AUT)
Peter Prevc (SLO)
2013/14
Thomas Diethart (AUT)
Thomas Morgenstern (AUT)
Simon Ammann (SUI)
2012/13
Gregor Schlierenzauer (AUT)
Anders Jacobsen (NOR)
Tom Hilde (NOR)
2011/12
Gregor Schlierenzauer (AUT)
Thomas Morgenstern (AUT)
Andreas Kofler (AUT)
2010/11
Thomas Morgenstern (AUT)
Simon Ammann (SUI)
Tom Hilde (NOR)
2009/10
Andreas Kofler (AUT)
Janne Ahonen (FIN)
Wolfgang Loitzl (AUT)
2008/09
Wolfgang Loitzl (AUT)
Simon Ammann (SUI)
Gregor Schlierenzauer (AUT)
2007/08
Janne Ahonen (FIN)
Thomas Morgenstern (AUT)
Michael Neumayer (GER)
2006/07
Anders Jacobsen (NOR)
Gregor Schlierenzauer (AUT)
Simon Ammann (SUI)
2005/06
Jakub Janda (CZE)/Janne Ahonen (FIN)
Roar Ljoekelsoey (NOR)
2004/05
Janne Ahonen (FIN)
Martin Höllwarth (AUT)
Thomas Morgenstern (AUT)
2003/04
Sigurd Pettersen (NOR)
Martin Höllwarth (AUT)
Peter Zonta (SLO)
2002/03
Janne Ahonen (FIN)
Sven Hannawald (GER)
Adam Malysz (POL)
2001/02
Sven Hannawald (GER)
Matti Hautamäki (FIN)
Martin Höllwarth (AUT)
2000/01
Adam Malysz (POL)
Janne Ahonen (FIN)
Martin Schmitt (GER)
1999/00
Andreas Widhölzl (AUT)
Janne Ahonen (FIN)
Martin Schmitt (GER)
1998/99
Janne Ahonen (FIN)
Noriaki Kasai (JPN)
Hideharu Miyahira (JPN)
1997/98
Kazuyoshi Funaki (JPN)
Sven Hannawald (GER)
Janne Ahonen (FIN)
1996/97
Primoz Peterka (SLO)
Andreas Goldberger (AUT)
Dieter Thoma (GER)
1995/96
Jens Weißflog (GER)
Ari-Pekka Nikkola (FIN)
Reinhard Schwarzenberger (AUT)
1994/95
Andreas Goldberger (AUT)
Kazuyoshi Funaki (JPN)
Janne Ahonen (FIN)
1993/94
Espen Bredesen (NOR)
Jens Weißflog (GER)
Andreas Goldberger (AUT)
1992/93
Andreas Goldberger (AUT)
Noriaki Kasai (JPN)
Jaroslav Sakala (CZE)
1991/92
Toni Nieminen (FIN)
Martin Höllwarth (AUT)
Werner Rathmayr (AUT)
1990/91
Jens Weißflog (GER)
Andreas Felder (AUT)
Dieter Thomas (GER)
1989/90
Dieter Thoma (FRG)
Jens Weißflog (GDR)
Risto Laakonen (FIN)
1988/89
Risto Laakkonen (FIN)
Matti Nykänen (FIN)
Jens Weißflog (GDR)
1987/88
Matti Nykänen (FIN)
Jens Weißflog (GDR)
Jiri Parma (TCH)
1986/87
Ernst Vettori (AUT)
Vegard Opas (NOR)
Ulf Findeisen (GDR)
1985/86
Ernst Vettori (AUT)
Franz Neuländtner (AUT)
Jari Puikkonen (FIN)
1984/85
Jens Weißflog (GDR)
Matti Nykänen (FIN)
Klaus Ostwald (GDR)
1983/84
Jens Weißflog (GDR)
Klaus Ostwald (GDR)
Matti Nykänen (FIN)
1982/83
Matti Nykänen (FIN)
Jens Weißflog (GDR)
Horst Bulau (CAN)
1981/82
Manfred Deckert (GDR)
Roger Ruud (NOR)
Per Bergerud (NOR)
1980/81
Hubert Neuper (AUT)
Armin Kogler (AUT)
Jari Puikkonen (FIN)
1979/80
Hubert Neuper (AUT)
Henry Glass (GDR)
Martin Weber (GDR)
1978/79
Pentti Kokkonen (FIN)
Hans-Jörg Sumi (SUI)
Jochen Danneberg (GDR)
1977/78
Kar Yliantilla (FIN)
Mathias Buse (GDR)
Martin Weber (GDR)
1976/77
Jochen Danneberg (GDR)
Walter Steiner (SUI)
Henry Glass (GDR)
1975/76
Jochen Danneberg (GDR)
Karl Schnabl (AUT)
Reinhold Bachler (AUT)
1974/75
Willi Pürstl (AUT)
Edi Federer (AUT)
Karl Schnabl (AUT)
1973/74
Hans-Georg Aschenbach (GDR)
Walter Steiner (SUI)
Bernd Eckstein (GDR)
1972/73
Rainer Schmidt (GDR)
Hans-Georg Aschenbach (GDR)
Sergei Boshkov (URS)
1971/72
Ingol Mork (NOR)
Henry Glass (GDR)
Tauno Käyhkö (FIN)
1970/71
Jiri Raska (TCH)
Ingolf Mork (NOR)
Zbynek Hubac (TCH)
1969/70
Horst Queck (GDR)
Björn Wirkola (NOR)
Gari Napalkov (URS)
1968/69
Björn Wirkola (NOR)
Jiri Raska (TCH)
Zbynek Hubac (TCH)
1967/68
Björn Wirkola (NOR)
Jiri Raska (TCH)
Dieter Neuendorf (GDR)
1966/67
Björn Wirkola (NOR)
Sepp Lichtenegger (AUT)
Dieter Neuendorf (GDR)
1965/66
Veikko Kankkonen (FIN)
Dieter Neuendorf (GDR)
Björn Wirkola (NOR)
1964/65
Torgeir Brandtzäg (NOR)
Björn Wirkola (NOR)
Dalibor Motejlek (TCH)
1963/64
Veikko Kankkonen (FIN)
Torbjörn Yggeseth (NOR)
Baldur Preiml (AUT)
1962/63
Toralf Engan (NOR)
Torbjörn Yggeseth (NOR)
Max Bolkart (FRG)
1961/62
Eino Kirjonen (FIN)
Willi Egger (FRG)
Hemmo Silvenoinen (FIN)
1960/61
Helmut Recknagel (GDR)
Otto Leodolter (AUT)
Kalvi Kärkkinen (FIN)
1959/60
Max Bolkart (FRG)
Albin Plank (AUT)
Otto Leodolter (AUT)
1958/59
Helmut Recknagel (GDR)
Walter Habersatter (AUT)
Arne Höl (NOR)
1957/58
Helmut Recknagel (GDR)
Nikolai Schamov (URS)
Nikolai Kamenski (URS)
1956/57
Pentti Uotinen (FIN)
Eino Kirjonen (FIN)
Max Bolkart (GER)
1955/56
Nikolai Kamenski (URS)
Josef Bradl (AUT)
Nikolai Schamov (URS)
1954/55
Hemmo Silvennoinen (FIN)
Eino Kirjonen (FIN)
Aulis Kallakorpi (FIN)
1953/54
Olaf B. Björnstad (NOR)
Eino Kirjonen (FIN)
Josef Bradl (AUT)
1953
Josef Bradl (AUT)
Halvor Näs (NOR)
Asgeir Dolplads (NOR)
Erfolgreichste Nationen
|Nation
|Gesamtsiege
|Letzter Sieger
|1.
|Österreich
|17
|Daniel Tschofenig 2024/25
|2.
|Finnland
|16
|Janne Ahonen 2007/08
|3.
|DDR
|11
|Jens Weißflog 1984/85
|.
|Norwegen
|11
|Halvor Egner Granerud 22/23
|5.
|Deutschland (BRD)
|5
|Sven Hannawald 2001/02
|.
|Polen
|5
|Kamil Stoch 2020/21
|7.
|Japan
|4
|Ryoyu Kobayashi 2023/24
Mehrfach-Sieger der Tournee:
|Athlet
|Siege
|5 Siege
|Janne Ahonen (FIN)
|1998/99, 2002/03, 04/05, 05/06, 07/08
|4 Siege
|Jens Weißflog (DDR/GER)
|1983/84, 84/85, 90/91, 95/96
|3 Siege
|Helmut Recknagel (DDR)
|1956/57, 57/58, 60/61
|Björn Wirkola (NOR)
|1966/67, 67/68, 68/69
|Kamil Stoch (POL)
|2016/17, 2017/18, 2020/21
|Ryoyu Kobayashi (JPN)
|2018/19, 2021/22, 2023/24
|2 Siege
|Gregor Schlierenzauer (AUT)
|2011/12, 2012/13
|Andreas Goldberger (AUT)
|1992/93, 94/95
|Ernst Vettori (AUT)
|1985/86, 86/87
|Matti Nykänen (FIN)
|1982/83, 87/88
|Hubert Neuper (AUT)
|1979/80, 80/81
|Jochen Danneberg (DDR)
|1975/76, 76/77
|Veikko Kankkonen (FIN)
|1963/64, 65/66