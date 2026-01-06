NEWS

Vierschanzen-Tournee - alle Gesamtsieger

Von Bradl bis Prevc - alle Gesamtsieger der Vierschanzen-Tournee. Die komplette Siegerliste und Statistiken des Skisprung-Highlights.

Vierschanzen-Tournee - alle Gesamtsieger Foto: © GEPA
Saison

Sieger

Zweiter

Dritter

2025/26

Domen Prevc (SLO)

Jan Hörl (AUT)

Stephan Embacher (AUT)

2024/25

Daniel Tschofenig (AUT)

Jan Hörl (AUT)

Stefan Kraft (AUT)

2023/24

Ryoyu Kobayashi (JPN)

Andreas Wellinger (GER)

Stefan Kraft (AUT)

2022/23

Halvor E. Granerud (NOR)

Dawid Kubacki (POL)

Anze Lanisek (SLO)

2021/22

Ryoyu Kobayashi (JPN)

Marius Lindvik (NOR)

Halvor E. Granerud (NOR)

2020/21

Kamil Stoch (POL)

Karl Geiger (GER)

Dawid Kubacki (POL)

2019/20

Dawid Kubacki (POL)

Marius Lindvik (NOR)

Karl Geiger (GER)

2018/19

Ryoyu Kobayashi (JPN)

Markus Eisenbichler (GER)

Stefan Leyhe (GER)

2017/18

Kamil Stoch (POL)

Andreas Wellinger (GER)

Anders Fannemel (NOR)

2016/17

Kamil Stoch (POL)

Piotr Zyla (POL)

Daniel-Andre Tande (NOR)

2015/16

Peter Prevc (SLO)

Severin Freund (GER)

Michael Hayböck (AUT)

2014/15

Stefan Kraft (AUT)

Michael Hayböck (AUT)

Peter Prevc (SLO)

2013/14

Thomas Diethart (AUT)

Thomas Morgenstern (AUT)

Simon Ammann (SUI)

2012/13

Gregor Schlierenzauer (AUT)

Anders Jacobsen (NOR)

Tom Hilde (NOR)

2011/12

Gregor Schlierenzauer (AUT)

Thomas Morgenstern (AUT)

Andreas Kofler (AUT)

2010/11

Thomas Morgenstern (AUT)

Simon Ammann (SUI)

Tom Hilde (NOR)

2009/10

Andreas Kofler (AUT)

Janne Ahonen (FIN)

Wolfgang Loitzl (AUT)

2008/09

Wolfgang Loitzl (AUT)

Simon Ammann (SUI)

Gregor Schlierenzauer (AUT)

2007/08

Janne Ahonen (FIN)

Thomas Morgenstern (AUT)

Michael Neumayer (GER)

2006/07

Anders Jacobsen (NOR)

Gregor Schlierenzauer (AUT)

Simon Ammann (SUI)

2005/06

Jakub Janda (CZE)/Janne Ahonen (FIN)

Roar Ljoekelsoey (NOR)

2004/05

Janne Ahonen (FIN)

Martin Höllwarth (AUT)

Thomas Morgenstern (AUT)

2003/04

Sigurd Pettersen (NOR)

Martin Höllwarth (AUT)

Peter Zonta (SLO)

2002/03

Janne Ahonen (FIN)

Sven Hannawald (GER)

Adam Malysz (POL)

2001/02

Sven Hannawald (GER)

Matti Hautamäki (FIN)

Martin Höllwarth (AUT)

2000/01

Adam Malysz (POL)

Janne Ahonen (FIN)

Martin Schmitt (GER)

1999/00

Andreas Widhölzl (AUT)

Janne Ahonen (FIN)

Martin Schmitt (GER)

1998/99

Janne Ahonen (FIN)

Noriaki Kasai (JPN)

Hideharu Miyahira (JPN)

1997/98

Kazuyoshi Funaki (JPN)

Sven Hannawald (GER)

Janne Ahonen (FIN)

1996/97

Primoz Peterka (SLO)

Andreas Goldberger (AUT)

Dieter Thoma (GER)

1995/96

Jens Weißflog (GER)

Ari-Pekka Nikkola (FIN)

Reinhard Schwarzenberger (AUT)

1994/95

Andreas Goldberger (AUT)

Kazuyoshi Funaki (JPN)

Janne Ahonen (FIN)

1993/94

Espen Bredesen (NOR)

Jens Weißflog (GER)

Andreas Goldberger (AUT)

1992/93

Andreas Goldberger (AUT)

Noriaki Kasai (JPN)

Jaroslav Sakala (CZE)

1991/92

Toni Nieminen (FIN)

Martin Höllwarth (AUT)

Werner Rathmayr (AUT)

1990/91

Jens Weißflog (GER)

Andreas Felder (AUT)

Dieter Thomas (GER)

1989/90

Dieter Thoma (FRG)

Jens Weißflog (GDR)

Risto Laakonen (FIN)

1988/89

Risto Laakkonen (FIN)

Matti Nykänen (FIN)

Jens Weißflog (GDR)

1987/88

Matti Nykänen (FIN)

Jens Weißflog (GDR)

Jiri Parma (TCH)

1986/87

Ernst Vettori (AUT)

Vegard Opas (NOR)

Ulf Findeisen (GDR)

1985/86

Ernst Vettori (AUT)

Franz Neuländtner (AUT)

Jari Puikkonen (FIN)

1984/85

Jens Weißflog (GDR)

Matti Nykänen (FIN)

Klaus Ostwald (GDR)

1983/84

Jens Weißflog (GDR)

Klaus Ostwald (GDR)

Matti Nykänen (FIN)

1982/83

Matti Nykänen (FIN)

Jens Weißflog (GDR)

Horst Bulau (CAN)

1981/82

Manfred Deckert (GDR)

Roger Ruud (NOR)

Per Bergerud (NOR)

1980/81

Hubert Neuper (AUT)

Armin Kogler (AUT)

Jari Puikkonen (FIN)

1979/80

Hubert Neuper (AUT)

Henry Glass (GDR)

Martin Weber (GDR)

1978/79

Pentti Kokkonen (FIN)

Hans-Jörg Sumi (SUI)

Jochen Danneberg (GDR)

1977/78

Kar Yliantilla (FIN)

Mathias Buse (GDR)

Martin Weber (GDR)

1976/77

Jochen Danneberg (GDR)

Walter Steiner (SUI)

Henry Glass (GDR)

1975/76

Jochen Danneberg (GDR)

Karl Schnabl (AUT)

Reinhold Bachler (AUT)

1974/75

Willi Pürstl (AUT)

Edi Federer (AUT)

Karl Schnabl (AUT)

1973/74

Hans-Georg Aschenbach (GDR)

Walter Steiner (SUI)

Bernd Eckstein (GDR)

1972/73

Rainer Schmidt (GDR)

Hans-Georg Aschenbach (GDR)

Sergei Boshkov (URS)

1971/72

Ingol Mork (NOR)

Henry Glass (GDR)

Tauno Käyhkö (FIN)

1970/71

Jiri Raska (TCH)

Ingolf Mork (NOR)

Zbynek Hubac (TCH)

1969/70

Horst Queck (GDR)

Björn Wirkola (NOR)

Gari Napalkov (URS)

1968/69

Björn Wirkola (NOR)

Jiri Raska (TCH)

Zbynek Hubac (TCH)

1967/68

Björn Wirkola (NOR)

Jiri Raska (TCH)

Dieter Neuendorf (GDR)

1966/67

Björn Wirkola (NOR)

Sepp Lichtenegger (AUT)

Dieter Neuendorf (GDR)

1965/66

Veikko Kankkonen (FIN)

Dieter Neuendorf (GDR)

Björn Wirkola (NOR)

1964/65

Torgeir Brandtzäg (NOR)

Björn Wirkola (NOR)

Dalibor Motejlek (TCH)

1963/64

Veikko Kankkonen (FIN)

Torbjörn Yggeseth (NOR)

Baldur Preiml (AUT)

1962/63

Toralf Engan (NOR)

Torbjörn Yggeseth (NOR)

Max Bolkart (FRG)

1961/62

Eino Kirjonen (FIN)

Willi Egger (FRG)

Hemmo Silvenoinen (FIN)

1960/61

Helmut Recknagel (GDR)

Otto Leodolter (AUT)

Kalvi Kärkkinen (FIN)

1959/60

Max Bolkart (FRG)

Albin Plank (AUT)

Otto Leodolter (AUT)

1958/59

Helmut Recknagel (GDR)

Walter Habersatter (AUT)

Arne Höl (NOR)

1957/58

Helmut Recknagel (GDR)

Nikolai Schamov (URS)

Nikolai Kamenski (URS)

1956/57

Pentti Uotinen (FIN)

Eino Kirjonen (FIN)

Max Bolkart (GER)

1955/56

Nikolai Kamenski (URS)

Josef Bradl (AUT)

Nikolai Schamov (URS)

1954/55

Hemmo Silvennoinen (FIN)

Eino Kirjonen (FIN)

Aulis Kallakorpi (FIN)

1953/54

Olaf B. Björnstad (NOR)

Eino Kirjonen (FIN)

Josef Bradl (AUT)

1953

Josef Bradl (AUT)

Halvor Näs (NOR)

Asgeir Dolplads (NOR)

Erfolgreichste Nationen

Nation Gesamtsiege Letzter Sieger
1. Österreich 17Daniel Tschofenig 2024/25
2.Finnland 16 Janne Ahonen 2007/08
3. DDR 11 Jens Weißflog 1984/85
.Norwegen 11Halvor Egner Granerud 22/23
5. Deutschland (BRD) 5 Sven Hannawald 2001/02
.Polen5Kamil Stoch 2020/21
7.Japan4Ryoyu Kobayashi 2023/24

Mehrfach-Sieger der Tournee:

Athlet Siege
5 Siege Janne Ahonen (FIN) 1998/99, 2002/03, 04/05, 05/06, 07/08
4 Siege Jens Weißflog (DDR/GER) 1983/84, 84/85, 90/91, 95/96
3 Siege Helmut Recknagel (DDR) 1956/57, 57/58, 60/61
Björn Wirkola (NOR) 1966/67, 67/68, 68/69
Kamil Stoch (POL)2016/17, 2017/18, 2020/21
Ryoyu Kobayashi (JPN)2018/19, 2021/22, 2023/24
2 SiegeGregor Schlierenzauer (AUT)2011/12, 2012/13
Andreas Goldberger (AUT) 1992/93, 94/95
Ernst Vettori (AUT) 1985/86, 86/87
Matti Nykänen (FIN) 1982/83, 87/88
Hubert Neuper (AUT) 1979/80, 80/81
Jochen Danneberg (DDR) 1975/76, 76/77
Veikko Kankkonen (FIN) 1963/64, 65/66

