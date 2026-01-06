Daniel Tschofenig gewinnt den letzten Bewerb der Vierschanzentournee 2025/26 in Bischofshofen!

Der amtierende Gesamtweltcup-Sieger holt wie schon im Vorjahr den Tagessieg auf der Paul-Außerleitner-Schanze und beschert dem ÖSV-Team zum Abschluss noch ein Erfolgserlebnis.

Das Ergebnis des Tournee-Finales in Bischofshofen >>>

Prevc lässt sich Tournee-Sieg nicht nehmen

Als Tournee-Sieger geht wie erwartet Domen Prevc hervor.

Der 26-jährige Slowene lässt als Tages-Zweiter nichts mehr anbrennen und ist nach Primoz Peterka (1996/97) sowie Bruder Peter Prevc (2015/16) erst der dritte Tournee-Gewinner aus Slowenien.

Der Grand Slam war bereits nach Platz zwei am Bergisel, wo ihm nur 0,5 Punkte auf Ren Nikaido fehlten, nicht mehr möglich. Prevc schließt die Tournee mit Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sowie zweiten Rängen am Bergisel und in Bischofshofen ab.

ÖSV-Adler geschlossen stark

Die heimischen Adler präsentieren sich geschlossen stark.

Jan Hörl wird Vierter, dem Hausherren fehlen 0,7 Punkte auf den drittplatzierten Ryoyu Kobayashi aus Japan. Stephan Embacher legt als Fünfter eine weitere Talentprobe ab.

Hinter ihm schließen Stefan Kraft und Manuel Fettner bei seinem letzten Tournee-Bewerb das ÖSV-Quartett auf den Positionen vier bis sieben ab.

Clemens Aigner schrammt als Elfter haarscharf an den Top 10 vorbei, Jonas Schuster belegt den 16. Rang und Maximilian Ortner wird 27. Nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert waren Clemens Leitner (36.) und Niklas Bachlinger (40.).

Neuer Punkterekord

Prevc stellt indes auch einen neuen Punkterekord auf. Nach insgesamt acht Sprüngen hat der Großschanzen-Weltmeister von Trondheim 1.195,6 Punkte am Konto. Die alte Bestmarke von 1.194,4 Zählern stellte Daniel Tschofenig erst im Vorjahr auf.

In der Gesamtwertung hat der "Domenator" satte 42,3 Punkte Vorsprung auf Jan Hörl, der die Tournee als bester Österreicher abschließt und sich im ÖSV-internen Duell mit Jungstar Stephan Embacher knapp durchsetzt. Dem 19-jährigen Tiroler fehlen 2,7 Punkte auf Hörl.

Endstand der Vierschanzentournee 2025/26 >>>