Nach den fulminanten ÖSV-Siegen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und zuletzt in Innsbruck steht am heutigen Montag (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) das Finale der Vierschanzen-Tournee auf dem Programm.

In Bischofshofen werden Stefan Kraft (887,1 Punkte), Jan Hörl (-0,6) und Daniel Tschofenig (-1,3) um den Gesamtsieg der 73. Auflage springen, während Michael Hayböck (7.), Maximilian Ortner (11.) und Markus Müller (21.) um individuelle Platzierungen kämpfen.

Die Qualifikation am Sonntag gewann der einmalige Vierschanzen-Tournee-Gesamtsieger Kraft, Ortner und der Schweizer Gregor Deschwanden belegten die Plätze zwei und drei (Alle Infos>>>).

Das Finale in Bischofshofen ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker:

Ende der ÖSV-Flaute? Die Tournee-Sieger der letzten 10 Jahre