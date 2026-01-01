Zwei ÖSV-Adler segeln in Garmisch aufs Podest

Domen Prevc ist weiterhin nicht zu schlagen!

Auch beim zweiten Bewerb der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen gewinnt er mit Sprüngen auf 143 und 141 Metern souverän.

Aber auch für Österreich gibt es die nächste Erfolgsmeldung. Jan Hörl liegt bereits nach dem ersten Durchgang mit einem Sprung auf 141 Meter auf dem zweiten Rang. Im Finale kann er trotz schwieriger Windverhältnisse nachlegen und sich den zweiten Platz mit 15,4 Punkten Rückstand hinter dem Slowenen sichern.

Ebenfalls aufs Podest springt der Schanzenrekordhalter Stefan Embacher. Er ist nach dem ersten Durchgang Vierter, kann aber im Finale noch einmal einen guten Sprung auspacken und den Halbzeitdritten Nikaido verdrängen.

Das Ergebnis des Bewerbs in Garmisch-Partenkrichen >>>

Tschofenig fällt zurück

Daniel Tschofenig verliert bei der zweiten Station in Garmisch wichtige Punkte in der Tourneewertung. Nach seinem zweiten Platz in Oberstdorf wird er in Garmisch Neunter. Im zweiten Durchgang macht er bei schwierigen Windverhältnissen einen Rückschritt.

Selbiges Schicksal erleidet Manuel Fettner. Er wird 13. Maximilian Ortner erbringt eine solide Leistung und belegt den zehnten Rang.

Teamkollege Jonas Schuster belegt mit einem besseren Finaldurchgang den 24. Rang.

Keinen guten Tag erwischt auch Stefan Kraft. Bereits der erste Sprung misslingt ihm mit 123 Metern. Auch im Finale kann er sich nicht mehr steigern. Am Ende wird er 26.

Raimund und Hoffmann weiter in Form

Die beiden Deutschen können auch bei ihrem Heimbewerb als Sechster (Hoffmann) und Siebter (Raimund) überzeugen.

Kobayashi kann sich durch einen guten zweiten Sprung von Rang elf auf den fünften Platz verbessern.

Prevc führt Touneewertung souverän an

Nach zwei Springen führt der Slowene 35 Punkte vor Hörl. Auf dem dritten Rang liegt Embacher.

Tschofenig ist Achter und Ortner Elfter. Schuster und Fettner belegten die Plätze 14 und 15. Stefan Kraft ist 17.

Die Tournee-Wertung >>>

Zajc erneut disqualifiziert

Für Timi Zajc ist die Tournee bereits vorbei. Nachdem er in Oberstdorf aufgrund eines drei Millimeter zu großen Anzuges, nachdem er im Auslauf als Zweiter präsentiert wurde, disqualifiziert wurde, erleidet er heute dasselbe Schicksal.

Sein Anzug weicht in Garmisch bei den Beinen um vier Millimeter von der Norm ab. Mit der zweiten Verwarnung und Disqualifikation folgt eine rote Karte und eine Sperre für zwei Bewerbe. Daher ist Zajc in Innsbruck und Bischofshofen nur Zuseher.

Bereits am Samstag geht es mit der Qualifikation in Innsbruck weiter (ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker). Der Wettkampf am Sonntag ist bereits ausverkauft. Es wird sich zeigen, ob die Österreicher auch vor heimischem Publikum aufs Podest springen.