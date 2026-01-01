NEWS

Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung nach 2/4 Springen

Wer führt die Tournee an? Hier findest du den aktuellen Gesamtstand und alle Punkte nach dem Springen in Garmisch-Partenkirchen.

Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung nach 2/4 Springen Foto: © GEPA
Wer krönt sich zum Tournee-König? Das Rennen um den Goldenen Adler ist voll entbrannt.

In der Gesamtwertung der 74. Vierschanzentournee zählt jeder Meter, da die Punkte aus allen acht Wertungsdurchgängen addiert werden.

Nach der zweiten von vier Stationen führt Domen Prevc das Klassement an - und das deutlich. Doch abgerechnet wird erst in Bischofshofen.

Jetzt geht es nach Österreich, die dritte Station steigt am Innsbrucker Bergisel.

Tournee-Gesamtwertung nach 2/4 Springen:

Rang

Name

Nat

Punkte

Diff

1. 

Domen PREVC

SVN

619,8

2. 

Jan HOERL

AUT

584,8

-35

3. 

Stephan EMBACHER

AUT

578,3

-41,5

4. 

Felix HOFFMANN

DEU

573,2

-46,6

5. 

Ryoyu KOBAYASHI

JPN

572,8

-47

6. 

Philipp RAIMUND

DEU

566,6

-53,2

7. 

Ren NIKAIDO

JPN

565,2

-54,6

8. 

Daniel TSCHOFENIG

AUT

556,6

-63,2

9. 

Kacper TOMASIAK

POL

540,5

-79,3

10.

Anze LANISEK

 SVN

539,5

-80,3

11.

Maximilian ORTNER

 AUT

537,8

-82

12.

Kristoffer SUNDAL

 NOR

536,3

-83,5

13.

Naoki NAKAMURA

 JPN

530,4

-89,4

14.

Jonas SCHUSTER

 AUT

526,5

-93,3

15.

Manuel FETTNER

 AUT

525,6

-94,2

16.

Vladimir ZOGRAFSKI

 BGR

522,5

-97,3

17.

Stefan KRAFT

 AUT

518,6

-101,2

18.

Gregor DESCHWANDEN

 CHE

515,9

-103,9

19.

Kamil STOCH

 POL

513,3

-106,5

20.

Andre FORFANG

 NOR

509,8

-110

21.

Sandro HAUSWIRTH

 CHE

501,9

-117,9

22.

Marius LINDVIK

 NOR

496,3

-123,5

23.

Robin PEDERSEN

 NOR

477,9

-141,9

24.

Ilya MIZERNYKH

 KAZ

367

-252,8

25.

Pius PASCHKE

 DEU

363,9

-255,9

26.

Maciej KOT

 POL

362,3

-257,5

27.

Valentin FOUBERT

 FRA

360

-259,8

28.

Rok OBLAK

 SVN

350,3

-269,5

29.

Antti AALTO

 FIN

350

-269,8

30.

Pawel WASEK

 POL

345,4

-274,4

