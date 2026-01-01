Rang
Name
Nat
Punkte
Diff
1.
Domen PREVC
SVN
619,8
2.
Jan HOERL
AUT
584,8
-35
3.
Stephan EMBACHER
AUT
578,3
-41,5
4.
Felix HOFFMANN
DEU
573,2
-46,6
5.
Ryoyu KOBAYASHI
JPN
572,8
-47
6.
Philipp RAIMUND
DEU
566,6
-53,2
7.
Ren NIKAIDO
JPN
565,2
-54,6
8.
Daniel TSCHOFENIG
AUT
556,6
-63,2
9.
Kacper TOMASIAK
POL
540,5
-79,3
10.
Anze LANISEK
SVN
539,5
-80,3
11.
Maximilian ORTNER
AUT
537,8
-82
12.
Kristoffer SUNDAL
NOR
536,3
-83,5
13.
Naoki NAKAMURA
JPN
530,4
-89,4
14.
Jonas SCHUSTER
AUT
526,5
-93,3
15.
Manuel FETTNER
AUT
525,6
-94,2
16.
Vladimir ZOGRAFSKI
BGR
522,5
-97,3
17.
Stefan KRAFT
AUT
518,6
-101,2
18.
Gregor DESCHWANDEN
CHE
515,9
-103,9
19.
Kamil STOCH
POL
513,3
-106,5
20.
Andre FORFANG
NOR
509,8
-110
21.
Sandro HAUSWIRTH
CHE
501,9
-117,9
22.
Marius LINDVIK
NOR
496,3
-123,5
23.
Robin PEDERSEN
NOR
477,9
-141,9
24.
Ilya MIZERNYKH
KAZ
367
-252,8
25.
Pius PASCHKE
DEU
363,9
-255,9
26.
Maciej KOT
POL
362,3
-257,5
27.
Valentin FOUBERT
FRA
360
-259,8
28.
Rok OBLAK
SVN
350,3
-269,5
29.
Antti AALTO
FIN
350
-269,8
30.
Pawel WASEK
POL
345,4
-274,4
NEWS
Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung nach 2/4 Springen
Wer führt die Tournee an? Hier findest du den aktuellen Gesamtstand und alle Punkte nach dem Springen in Garmisch-Partenkirchen.
Wer krönt sich zum Tournee-König? Das Rennen um den Goldenen Adler ist voll entbrannt.
In der Gesamtwertung der 74. Vierschanzentournee zählt jeder Meter, da die Punkte aus allen acht Wertungsdurchgängen addiert werden.
Nach der zweiten von vier Stationen führt Domen Prevc das Klassement an - und das deutlich. Doch abgerechnet wird erst in Bischofshofen.
Jetzt geht es nach Österreich, die dritte Station steigt am Innsbrucker Bergisel.