Polen nominiert Ex-Tourneesieger für Innsbruck nach
Der Pole ersetzt einen Routinier nach deren schwachen Leistungen bei der bisherigen Vierschanzentournee.
Es gibt eine Veränderung im Aufgebot der Polen für das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck.
Der zuletzt nicht in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen am Start gewesene David Kubacki kehrt in Innsbruck zurück in den Weltcup.
Nach einem enttäuschenden Saisonstart war er nicht im ersten Tournee-Aufgebot zu finden. Nun ersetzt er aber Piotr Zyla, der sich aktuell schwertut. In Garmisch-Partenkirchen scheiterte dieser als 53. an der Qualifikation.
Kubacki gewann die Tournee im Jahr 2019/20. In der aktuellen Saison kam er bisher nicht über den 20. Platz als bestes Ergebnis hinaus.
Die Qualifikation am Bergisel findet bereits am Samstag (ab 13:30 im LIVE-Ticker) statt.