Polen nominiert Ex-Tourneesieger für Innsbruck nach

Es gibt eine Veränderung im Aufgebot der Polen für das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck.

Der zuletzt nicht in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen am Start gewesene David Kubacki kehrt in Innsbruck zurück in den Weltcup.

Nach einem enttäuschenden Saisonstart war er nicht im ersten Tournee-Aufgebot zu finden. Nun ersetzt er aber Piotr Zyla, der sich aktuell schwertut. In Garmisch-Partenkirchen scheiterte dieser als 53. an der Qualifikation.

Kubacki gewann die Tournee im Jahr 2019/20. In der aktuellen Saison kam er bisher nicht über den 20. Platz als bestes Ergebnis hinaus.

Die Qualifikation am Bergisel findet bereits am Samstag (ab 13:30 im LIVE-Ticker) statt.