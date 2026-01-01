NEWS

Vierschanzentournee LIVE: Neujahrsspringen in Garmisch

Können die ÖSV-Adler in Garmisch-Partenkirchen Überflieger Domen Prevc näherrücken? LIVE-Infos:

Vierschanzentournee LIVE: Neujahrsspringen in Garmisch Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das traditionelle Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen steht vor der Tür (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Bei der ersten Station der Vierschanzentournee in Oberstdorf feierte der Slowene Domen Prevc einen überlegenen Sieg. Mit Daniel Tschofenig klassierte sich jedoch ein Österreicher auf Platz zwei.

Gesamtwertung der Vierschanzentournee >>>

Tschofenig ist es auch, der im Vorjahr in Garmisch-Partenkirchen triumphieren konnte. Der beste Österreicher in der Qualifikation am Silvestertag 2025 war jedoch Jan Hörl.

Die K.o.-Duelle für das Neujahrsspringen >>>

LIVE-Infos:

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

#26 - Florian Liegl
#26 - Christian Nagiller

Slideshow starten

32 Bilder

Mehr zum Thema

Die K.o.-Duelle für das Neujahrsspringen in Garmisch

Die K.o.-Duelle für das Neujahrsspringen in Garmisch

Skispringen
Betrugsvorwürfe? Fettner rechnet mit norwegischen Medien ab

Betrugsvorwürfe? Fettner rechnet mit norwegischen Medien ab

Skispringen
5
ÖSV-Adler in Garmisch-Quali stark, Embacher mit Schanzenrekord

ÖSV-Adler in Garmisch-Quali stark, Embacher mit Schanzenrekord

Skispringen
Polen nominiert Ex-Tourneesieger für Innsbruck nach

Polen nominiert Ex-Tourneesieger für Innsbruck nach

Skispringen
Norwegen geht mit Attest gegen Disqualifikation vor

Norwegen geht mit Attest gegen Disqualifikation vor

Skispringen
1
Norweger erheben erneut Betrugsvorwürfe gegen ÖSV-Skispringer

Norweger erheben erneut Betrugsvorwürfe gegen ÖSV-Skispringer

Skispringen
17
Nach Anzug-Skandal: Strengere Kontrollen zeigen Wirkung

Nach Anzug-Skandal: Strengere Kontrollen zeigen Wirkung

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Garmisch-Partenkirchen Vierschanzen-Tournee