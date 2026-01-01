NEWS
Vierschanzentournee LIVE: Neujahrsspringen in Garmisch
Können die ÖSV-Adler in Garmisch-Partenkirchen Überflieger Domen Prevc näherrücken? LIVE-Infos:
Das traditionelle Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen steht vor der Tür (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Bei der ersten Station der Vierschanzentournee in Oberstdorf feierte der Slowene Domen Prevc einen überlegenen Sieg. Mit Daniel Tschofenig klassierte sich jedoch ein Österreicher auf Platz zwei.
Tschofenig ist es auch, der im Vorjahr in Garmisch-Partenkirchen triumphieren konnte. Der beste Österreicher in der Qualifikation am Silvestertag 2025 war jedoch Jan Hörl.
