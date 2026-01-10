ÖSV-Adler gewinnen den Super-Team-Bewerb in Zakopane überlegen

Der Super-Team-Bewerb in Zakopane geht an Österreich. Jan Hörl und Stephan Embacher siegen mit großem Vorsprung vor Slowenien und Polen.

Die beiden Stars Stefan Kraft und Daniel Tschofenig lassen Zakopane aus, Embacher und Hörl vertreten Österreich bei diesem Super-Team-Bewerb.

Schon im ersten Durchgang erspringen die beiden mit 141 (Hörl) und 134 Metern (Embacher) 254,3 Punkte. Die Schweiz und Slowenien folgen mit gut 21 Zählern Rückstand auf den Rängen. Für Kasachstan und die disqualifizierten Italiener ist nach dem ersten Durchgang Schluss.

Enges Rennen um Platz zwei

Hörl legt im zweiten Durchgang mit wieder 141 Meter einen zweiten Top-Sprung hin, gemeinsam mit Embachers 130 Metern ergibt das 529,2 Punkte nach vier Sprüngen für Österreich. 53,1 Punkte dahinter folgt Slowenien ohne Tour-Sieger Domen Prevc, Polen und Norwegen haben allerdings nur 1,4 und 1,6 Punkte Rückstand.

Die Türkei, Japan, Frankreich und die USA fallen aus den Top acht heraus und sind damit im dritten Durchgang nicht dabei, Deutschland schafft mit Karl Geiger und Pius Paschek gerade so Rang acht.

Hörl und Embacher bringen den souveränen Sieg nach Hause

Mit Sprungweiten von 130 und 133 Metern lassen Hörl und Embacher im dritten Durchgang etwas nach, mit 805,9 Punkten bleiben die ÖSV-Springer aber souverän an der Spitze.

Lanisek katapultiert Slowenien mit 87 Punkten für 140 Meter auf Platz zwei, auf Österreich fehlen aber immer noch 47,6 Zähler. Polen komplettiert auf der heimatlichen Schanze mit Kacper Tomasiak und Dawid Kubacki die Podestplätze.