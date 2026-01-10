Schlierenzauer: "Österreichs Skispringer haben Riesenvorteil"

Schlierenzauer: Ich glaube, in erster Linie geht es darum, es wirklich an die Weltspitze zu schaffen und einfach in Ruhe seinen Weg weiterzugehen und dann passieren eh sehr viele Dinge und prasseln viele Dinge herein. Dann muss man eh wieder schauen, wie das weitergeht. Aber ich möchte einfach auch, dass es ihm als Mensch und persönlich gut geht. Das ist immer das Wichtigste. Und wenn er natürlich im Sport sein Potenzial abrufen kann, ist es umso schöner, aber alles andere hat eigentlich Priorität.

LAOLA1: Dein Onkel (Anm. Markus Prock) war Profirodler und dein Manager. Kann man die Zusammenarbeit zwischen euch und die mit Stephan Embacher irgendwie vergleichen?

Schlierenzauer: Ja, es sind natürlich ganz andere Sportarten, aber klar, wenn du jung bist und neu bist, ist es immer von Vorteil, wenn du wen hast, der schon den Weg gemacht hat und sehr viel Erfahrung sammeln hat können. Und das würde ich schon speziell bei jungen Athleten so sehen, dass das ein Vorteil ist.

LAOLA1: Es gab viel Aufregung um das Material bei der Tournee und auch die Kontrollen und Maßnahmen (Anm. Gelbe-Rote Karten) bei Verstößen wurden verändert. Glaubst du, wird sich die Situation demnächst wieder beruhigen?

Schlierenzauer: Ich finde das super. Das war schon lang nötig im Skispringen und es ist jetzt einfach eine strikte Linie, so gehört es gemacht, es ist jetzt auch ein anderer Zugang. Das heißt, die ganzen Nationen wissen, man muss im Reglement bleiben, man darf es nicht übertreiben, sonst ist man weg und genau so soll es sein im Sinne des Sports, dass wirklich die Leistung am Schanzentisch und in der Luft zählt und nicht mehr die Materialschlacht. Von dem her blicke ich da mit einem tollen Gefühl in die Zukunft des Skispringens.