Tschofenig überflügelt in Lahti den Weltcup-Sieger

Daniel Tschofenig gewinnt das zweite Springen der Männer in Lahti und verweist Weltcup-Dominator Domen Prevc auf Rang zwei.

Tschofenig stellt im ersten Durchgang mit 130,5 Metern die Bestweite auf, bleibt aber wegen weniger Windpunkten noch knapp hinter Ryuyo Kobayashi und Domen Prevc.

Im zweiten Durchgang erreicht der Villacher 129,5 Meter und dank guter Haltungsnoten 299,4 Punkte. Damit verweist er Prevc um 0,6 Punkte auf den zweiten Platz, Ryoyu Kobayashi landet 3,2 Punkte hinter Tschofenig.

Der gestrige Sieger Philipp Raimund liegt als Vierter schon 7,6 Punkte zurück. Jan Hörl springt als zweitbester Österreicher mit 279,4 Punkten auf Rang sechs.

Embacher holt auf

Maximilian Ortner landet auf Rang 15, drei Plätze vor dem frisch gebackenen Junioren-Weltmeister Stephan Embacher. Im ersten Durchgang war der aus Norwegen nach Lahti nachgereiste Embacher noch 28., macht mit seinem zweiten Sprung aber noch zehn Plätze gut.

Stefan Kraft ist zwar in Lahti, aber in der Qualifikation gescheitert und daher nicht im Hauptbewerb vertreten.