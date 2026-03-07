NEWS

Skispringen LIVE: Der zweite Männer-Bewerb in Lahti

Das zweite Springen der Männer auf der Großschanze in Lahti – kann jemand den Sieg von Domen Prevc verhindern? LIVE-Infos:

Im zweiten Skisprung-Bewerb auf der Großschanze von Lahti (Finnland) wollen die ÖSV-Adler wieder voll angreifen.

Das Springen findet am Samstag ab 17:00 Uhr (hier im Live-Ticker>>>) statt. Können die österreichischen Skisprung-Asse wieder das Podest für sich beanspruchen?

Daniel Tschofenig liegt nach dem ersten Durchgang auf dem dritten Platz hinter Domen Prevc und Quali-Sieger Ryuo Kobayashi. Jan Hörl hat als vorläufig Sechster noch alle Chancen auf das "Stockerl".

Der Slowene Domen Prevc dominiert die Saison und sicherte sich am Freitag trotz seiner Disqualifikation den Gesamtweltcup-Sieg.

