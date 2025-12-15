Minnesota Wild Minnesota Wild MIN Boston Bruins Boston Bruins BOS
Endstand
6:2
1:0 , 2:0 , 3:2
  • Jared Spurgeon
  • Kirill Kaprizov
  • Ryan Hartman
  • Quinn Hughes
  • Matt Boldy
  • Kirill Kaprizov
  • Alex Steeves
  • Andrew Peeke
NEWS

NHL: Minnesota fertigt ohne Rossi die Bruins ab

Die Wild feiern auch ohne den getradeten Marco Rossi einen deutlichen Erfolg gegen die Boston Bruins.

NHL: Minnesota fertigt ohne Rossi die Bruins ab Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Die Minnesota Wild feiern einen klaren 6:2-Sieg gegen die Boston Bruins.

Ohne den zu den Vancouver Canucks getradeten Vorarlberger Marco Rossi (alle Infos>>>) gewinnen die Wild problemlos. Jared Spurgeon erzielt die Führung im ersten Drittel (11.), Kirill Kaprizov (29.) und Ryan Hartman (33.) bauen diese im Mitteldrittel aus.

Bis die Boston Bruins durch Alex Steevens (51.) erstmals anschreiben können, haben Quinn Hughes (41.) und Matt Boldy (49.) schon eine 5:0-Führung herausgespielt, Kaprizov (55.) und Andrew Peeke (60.) legen auf beiden Seiten nach.

Durch den Sieg übernimmt Minnesota Platz drei in der Central Division, die Bruins bleiben auf Platz vier der Atlantic Division.

Siege für Canadiens und Kraken

Ebenfalls siegreich bestreiten die Montreal Canadiens den Spieltag. Gegen die Edmonton Oilers mit dem Deutschen Leon Draisaitl gibt es ein 4:1.

Ivan Demidov (22.), Joe Veleno (32.) und Nick Suzuki (43.) bringen die Canadiens auf 3:0 voran, Zach Hyman (53.) gelingt nur mehr der Ehrentreffer, ehe Alexandre Texier (54.) den Endstand besorgt.

Die Buffalo Sabres bezwingen die Seattle Kraken mit 3:1.

