Skispringen heute: Zweiter Bewerb der Männer in Klingenthal

Domen Prevc ist auch am Sonntag der große Gejagte. Gelingt Stefan Kraft das nächste Ausrufezeichen? Live-Infos:

Skispringen heute: Zweiter Bewerb der Männer in Klingenthal Foto: © GETTY
Zweites Weltcup-Einzelspringen der Männer an diesem Wochenende in Klingenthal!

Am Sonntag (ab 16:00 Uhr im Live-Ticker) jagen die Österreicher den nächsten Podestplatz, nachdem Stefan Kraft bei seinem erfolgreichen Comeback nach Baby-Pause am Samstag auf Rang zwei landete.

Der große Favorit ist wieder Domen Prevc, der Gesamtweltcupführende gewann am Samstag mit einem gewaltigen Vorsprung von 25,5 Punkten.

LIVE-Ticker:

