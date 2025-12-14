ÖSV-Adler verpassen bei Prevc-Doppelsieg das Podium

Die ÖSV-Adler verpassen im zweiten Einzelbewerb im deutschen Klingenthal das Podest!

Domen Prevc feiert hingegen nach dem Wisla-Doppelsieg auch in Klingenthal einen Doppelerfolg.

Der Slowene verteidigt seine Führung im Gesamtweltcup mit einem souveränen Erfolg (275,1) vor einem japanischen Duo. Ren Nikaido (2./-13,0) und Ryoyu Kobayashi (3./-14,1) komplettieren nämlich das Podium.

Embacher und Fettner schaffen es in die Top-10

Aus österreichischer Sicht verläuft der zweite Einzelbewerb nach dem zweiten Platz von Stefan Kraft am Samstag nicht so erfolgreich.

Stephan Embacher verlässt Klingenthal immerhin als bester Österreicher am achten Platz (-32,9) mit einem zufriedenen Lächeln.

Unmittelbar dahinter belegt Manuel Fettner den neunten Rang (-33,0).

Kraft verpasst die Top-10, bittere Enttäuschung für Hörl

Stefan Kraft fällt im Finaldurchgang hingegen um vier Positionen auf den elften Rang zurück (-38,0). Daniel Tschofenig muss seine Hoffnungen auf einen Platz im Spitzenfeld schon nach dem ersten Durchgang begraben.

Der Gesamtweltcup-Sieger der Vorsaison springt immerhin im Finale auf den 18. Platz vor (-51,0). Auch Jonas Schuster schafft es in die Top-20 (19./-53,1).

Jan Hörl verpasst hingegen als einziger ÖSV-Adler den zweiten Durchgang und landet nur am 35. Platz.

Am kommenden Wochenende steht in Engelberg (SUI) das letzte Skisprung-Wochenende vor der Vierschanzentournee am Programm.