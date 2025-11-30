NEWS

Dritter Weltcupbewerb der Nordischen Kombinierer abgesagt

Der Wettkampf wurde wegen zu starkem Wind abgesagt. Stefan Rettenegger gewinnt das Massenstart-Rennen des Langlaufbewerbs.

Dritter Weltcupbewerb der Nordischen Kombinierer abgesagt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Der dritte Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer geht am Sonntag in Ruka wegen zu starkem Wind ohne Ergebnis zu Ende.

Stefan Rettenegger gewann im Massenstart-Rennen den 10-km-Langlauf, musste dann aber wie auch der gesamte Weltcuptross die Absage des Sprungteils zur Kenntnis nehmen.

Damit wird es auch nichts aus dem möglichen Hattrick zum Weltcupauftakt für Johannes Lamparter, der am Freitag und Samstag gewann.

Lamparter lag nach dem Rennen in der Loipe übrigens an siebenter Stelle. "Wie man sieht, die Wolken bewegen sich sehr schnell. Wir haben zwischen acht und zehn Metern pro Sekunde Wind und haben daher entschieden, keinen Event auszutragen", sagte Renndirektor Lasse Ottesen zur Absage.

Nächste Station der Kombinierer sind drei Einzelbewerbe kommendes Wochenende in Trondheim.

