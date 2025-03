Das vorletzte Einzel-Skispringen der Männer in dieser Saison findet am heutigen Samstag in Lahti, Finnland, statt und bringt einiges an Spannung mit sich (ab 17:35 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

In der Gesamtwertung führt der Österreicher Daniel Tschofenig mit fast 100 Punkten Vorsprung vor Jan Hörl (Bild) und Stefan Kraft. Damit könnten die ÖSV-Athleten den Gesamtweltcup auf Rang eins bis drei beenden.

Vergangene Woche bei der Raw-Air-Tour in Vikersund siegte am Sonntag der Slowene Domen Prevc vor dem Deutschen Andreas Wellinger und Ryoyu Kobayashi (JPN).

Bester Österreicher wurde Stefan Kraft auf Rang vier (Bericht <<<).

