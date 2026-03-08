NEWS

ÖSV-Frauenstaffel läuft in Kontiolahti in die Top Ten

Insgesamt leistet sich das Quartett acht Fehlschüsse. Auf die Siegerinnen aus Schweden fehlen fast drei Minuten.

ÖSV-Frauenstaffel läuft in Kontiolahti in die Top Ten Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Biathlon-Frauen haben den letzten Staffel-Bewerb des Weltcupwinters auf Rang acht beendet.

Tamara Steiner, Anna Gandler, Lea Rothschopf und Anna Andexer hatten am Sonntag über 4 x 6 Kilometer nach insgesamt acht Fehlschüssen 2:45,9 Minuten Rückstand auf die Siegerinnen aus Schweden. Platz zwei ging an Frankreich (+40,6 Sek.) vor Norwegen (+1:06,8 Min.).

Österreichs nicht voll fitte Top-Biathletin Lisa Hauser verzichtete auf einen Start.

Auch die Staffel-Gesamtwertung, die an Frankreich ging, schloss Rot-Weiß-Rot nach fünf Rennen auf dem achten Rang ab. Aus Finnland geht es per Charter direkt weiter nach Estland zur nächsten und vorletzten Weltcup-Station in Otepää.

Wintersport Biathlon Anna Andexer Schweden Lea Rothschopf Anna Gandler Tamara Steiner Lisa Hauser ÖSV-Biathleten ÖSV-Biathlon-Team