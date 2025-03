Skispringen heute: Der erste Skiflug-Bewerb in Vikersund

Nach dem Einzel-Springen in Oslo, in dem Jan Hörl auf Rang zwei segelte, folgt am Samstag der erste von zwei Skiflug-Events in Vikersund (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Die Gesamtwertung im Raw Air 2025 >>>

Im Skifliegen hatten die ÖSV-Adler heuer nicht viel zu holen. Bester Österreicher war Michael Hayböck, der im zweiten Bewerb von Oberstdorf Dritter wurde.

Mit Timi Zajc und Domen Prevc holte jeweils ein Slowene einen Sieg an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze.

Das erste Skifliegen in Vikersund im LIVE-Ticker:

