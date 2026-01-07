Ein Rekord, Emotionen und Abschiede: Das war die 74. Tournee

10 Jahre nach dem Bruder: Die Tournee-Sieger von Prevc bis Prevc
Zwei Legenden wurden verabschiedet
Für Manuel Fettner und den dreimaligen Tourneesieger Kamil Stoch war es der letzte Auftritt bei einer Tournee.
Sie beenden nach der Saison ihre Karriere und wurden von den Fans gebührend verabschiedet. Stoch wurde in Bischofshofen als Andenken ein kleiner goldener Adler überreicht.
Viele Diskussionen ums Material
Doch auch einen negativen Beigeschmack hatte die Tournee. Bereits in Oberstdorf gab es die erste Disqualifikation. Nach dem Anzug-Skandal der Norweger bei der WM im Vorjahr wurden die Regeln verschärft. Im ersten Springen wurde das Timi Zajc (SLO) zum Verhängnis.
Sein Anzug war drei Millimeter zu groß. Selbiges passierte beim zweiten Springen erneut, diesmal passte der Anzug um vier Millimeter nicht. Damit folgte die erste Rote Karte bei den Skispringern für den Slowenen. Er verpasste die restliche Tournee.
In Innsbruck kam dann eine neue Thematik auf: Der Pole Pawel Wasek wurde wegen eines unerlaubten Ski-Wachses disqualifiziert.
Gegen falsche Anschuldigungen über eine vermeintlich unerlaubte Bindung musste sich Manuel Fettner zur Wehr setzen.
Ausverkaufte Skisprung-Stadien
Dennoch ließen sich die Fans die Stimmung bei den vier Stationen nicht vermiesen, drei waren komplett ausverkauft.
Insgesamt strömten über 80.000 Fans zur Tournee und sorgten für eine beeindruckende Stimmung.
Nächstes Highlight folgt in rund zwei Wochen
Zeit zum Verschnaufen bleibt dennoch kaum. Bereits von 22. bis 25. Jänner findet die Skiflug-WM in Oberstdorf statt. Dort wird einmal mehr Prevc der Favorit sein. Er gewann den Weltcupbewerb bereits im vergangenen Jahr.
Aber auch für die Österreicher stehen die Chancen nicht schlecht. Hörl und Tschofenig belegten vor einem Jahr die Plätze fünf und sechs. Spannend wird es auch, was man Embacher im weiteren Saisonverlauf zutrauen darf.
Kurz darauf folgen die Olympischen Spiele in Predazzo. Bis zu dem Zeitpunkt muss jedoch erst geklärt werden, welche ÖSV-Adler die vier Olympia-Tickets erhalten.
Geht es nach dem Stand im Weltcup, hätten Tschofenig (6.), Hörl (8.), Embacher (9.) und Kraft (10.) die besten Chancen. Bei der Tournee platzierte sich Fettner vor Kraft. Es bleibt also spannend.