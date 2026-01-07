Ein Rekord, Emotionen und Abschiede: Das war die 74. Tournee

Drei unterschiedliche Tagessieger, ein neuer Punkterekord, zwei Podestplätze im Gesamtergebnis für die ÖSV-Adler, viel Diskussion um das Material und drei ausverkaufte Bewerbe. All das hatte die 74. Vierschanzentournee zu bieten.

Am Ende stemmte Domen Prevc den Goldenen Adler in die Höhe. Doch auch die österreichischen Skispringer konnten mit guten Leistungen überzeugen. Nach zuletzt schwächeren Ergebnissen haben sie bei der Tournee die Kurve gekratzt.

Fünf Podestplätze für die ÖSV-Adler

Fünf Podestplätze holte das Team von Trainer Andreas Widhölzl bei den vier Stationen.

Zum Auftakt in Oberstdorf wurde Daniel Tschofenig Zweiter, in Garmisch bewiesen die Springer dann einmal mehr, dass sie sich mittlerweile mit der als "Österreicher-feindlichen Schanze" angefreundet haben. Jan Hörl (2.) und Stefan Embacher (3.) standen am Podest.

Selbiges Ergebnis konnte Embacher auch in Innsbruck wiederholen. Den Sieg verpasste der 19-Jährige lediglich um 0,7 Punkte. In Bischofshofen beim Finale folgte dann die Sternstunde von Tschofenig. Er holte wie auch letztes Jahr den Tagessieg und sicherte sich damit den zweiten Stockerlplatz bei dieser Tournee.

Insgesamt schafften alle sieben Österreicher im Endergebnis den Sprung unter die Top-16. Hörl (2.) und Embacher (3.) stachen dabei besonders heraus. Das Gesamtergebnis der Tournee >>>

Ein überlegener Domen Prevc

Nur einer war insgesamt kaum zu überbieten. Domen Prevc gewann zum ersten Mal die Tournee und setzte dabei gleich einen neuen Punkterekord von 1195,6 Zählern.

Der Grand Slam blieb ihm jedoch verwehrt. Nachdem er beide Stationen in Deutschland für sich entscheiden konnte, gewann in Innsbruck der Japaner Ren Nikaido und in Bischofshofen Tschofenig.

Dennoch war Prevc mit zwei Siegen und zwei zweiten Plätzen der konstanteste Springer. Besonders war die Tatsache, dass er sich exakt zehn Jahre nach seinem Bruder zum Tourneesieger krönte.