Sara Marita Kramer wird in der laufenden Skisprung-Saison nicht mehr in den Weltcup zurückkehren.

Die Salzburgerin ist zu Jahresbeginn an einer Gürtelrose erkrankt, die sie seitdem außer Gefecht setzt. Die ehemalige Gesamtweltcup-Siegerin konnte aufgrund langwieriger Beschwerden noch nicht vollständig in das Hochleistungs- und Sprungtraining einsteigen.

Eine Teilnahme an den letzten Weltcup-Stationen sei für die 23-Jährige dadurch nicht mehr möglich. "Der Fokus liegt auf der vollständigen Genesung und dem Wiederaufbau des Trainingsrhythmus", erklärt ÖSV-Cheftrainer Bernhard Metzler in einer Aussendung.

Nach der WM ist vor der Raw Air

Für die Skispringerinnen geht es nach der WM direkt in Norwegen weiter, im Rahmen der Raw Air wird zunächst auf dem Holmenkollen in Oslo (13. März, 12 Uhr) ein Einzel-Bewerb ausgetragen, ehe in Vikersund (15. und 16. März) zwei Skiflug-Entscheidungen anstehen.

Das ÖSV-Team wird von Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifriedsberger und Eva Pinkelnig gebildet. Bei den Männern, die dasselbe Programm absolvieren, sind Junioren-Weltmeister Stephan Embacher, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Jan Hörl, Stefan Kraft, Maximilian Ortner und Daniel Tschofenig am Start.

Die Saison der Frauen endet am 21. März in Lahti, die Männer bestreiten ihren letzten Wettkampf am 30. März in Planica.

