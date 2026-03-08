NEWS
Skispringen: Silber für ÖSV-Mixed-Team bei der Junioren-WM
Österreichs Skisprungteam verabschiedet sich mit einer Silbermedaille aus Lillehammer. Gold geht an Slowenien.
Zum Abschluss der nordischen Junioren-Weltmeisterschaften in Lillehammer hat Österreichs Mixed-Skisprungteam am Sonntag für eine weitere Medaille gesorgt.
Hinter Slowenien bzw. vor Deutschland holten Sara Pokorny, Luise Tritscher, Nikolaus Humml und Lukas Haagen Silber. Für die rot-weiß-roten Adlerinnen und Adler war es das vierte Edelmetall im fünften Bewerb.