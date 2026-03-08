Skispringen: Silber für ÖSV-Mixed-Team bei der Junioren-WM

Zum Abschluss der nordischen Junioren-Weltmeisterschaften in Lillehammer hat Österreichs Mixed-Skisprungteam am Sonntag für eine weitere Medaille gesorgt.

Hinter Slowenien bzw. vor Deutschland holten Sara Pokorny, Luise Tritscher, Nikolaus Humml und Lukas Haagen Silber. Für die rot-weiß-roten Adlerinnen und Adler war es das vierte Edelmetall im fünften Bewerb.