Skispringen: Silber für ÖSV-Mixed-Team bei der Junioren-WM

Österreichs Skisprungteam verabschiedet sich mit einer Silbermedaille aus Lillehammer. Gold geht an Slowenien.

Skispringen: Silber für ÖSV-Mixed-Team bei der Junioren-WM
Textquelle: © APA
Zum Abschluss der nordischen Junioren-Weltmeisterschaften in Lillehammer hat Österreichs Mixed-Skisprungteam am Sonntag für eine weitere Medaille gesorgt.

Hinter Slowenien bzw. vor Deutschland holten Sara Pokorny, Luise Tritscher, Nikolaus Humml und Lukas Haagen Silber. Für die rot-weiß-roten Adlerinnen und Adler war es das vierte Edelmetall im fünften Bewerb.

