NEWS
Ski heute: Zweites Abfahrtstraining in Kitzbühel
Können sich die Österreicher im zweiten Training auf der Streif in eine Favoritenrolle manövrieren? LIVE-Infos:
Am Mittwoch steht auf der Streif in Kitzbühel das zweite Abfahrtstraining auf dem Programm (ab 11:30 Uhr im LIVE-Tracker <<<).
Das erste Training war eine Angelegenheit der Italiener: Giovanni Franzoni gewann vor Christof Innerhofer. Vincent Kriechmayr landete als bester Österreicher auf Rang 16.
Ergebnis des ersten Trainings >>>
Lob gab für die Veranstalter gab es dennoch von Kriechmayr: "Dieses Jahr ist es wirklich Genuss zum Fahren. Es macht sehr viel Spaß, du fährst spätestens aus dem Steilhang mit einem Lachen raus. Es ist unglaublich lässig."