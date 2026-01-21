Am Mittwoch steht auf der Streif in Kitzbühel das zweite Abfahrtstraining auf dem Programm (ab 11:30 Uhr im LIVE-Tracker <<<).

Das erste Training war eine Angelegenheit der Italiener: Giovanni Franzoni gewann vor Christof Innerhofer. Vincent Kriechmayr landete als bester Österreicher auf Rang 16.

Ergebnis des ersten Trainings >>>

Lob gab für die Veranstalter gab es dennoch von Kriechmayr: "Dieses Jahr ist es wirklich Genuss zum Fahren. Es macht sehr viel Spaß, du fährst spätestens aus dem Steilhang mit einem Lachen raus. Es ist unglaublich lässig."