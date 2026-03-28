Skifliegen LIVE: Teambewerb der Männer in Planica

Am Samstag (ab 09:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<) geht in Planica der letzte Weltcup-Teambewerb der Saison 2025/26 über die Bühne.

Bislang standen in dieser Saison lediglich Super-Teambewerbe auf dem Programm - alle mit österreichischen Siegen: In Zakopane siegten Jan Hörl und Stephan Embacher, in Lahti Daniel Tschofenig und Hörl. Dazwischen holten sich Embacher und Hörl in Italien Olympia-Gold.

Den traditionellen Vierer-Teambewerb auf der Skiflug-Schanze in Planica nehmen am Samstag Daniel Tschofenig, Markus Müller, Stefan Kraft und Stephan Embacher aus ÖSV-Sicht in Angriff.

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