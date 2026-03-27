Embacher stürzt beim Skifliegen in Planica!

Stephan Embacher sorgt beim ersten Skiflug-Bewerb in Planica für einen Schockmoment!

Der 20-Jährige stürzt im zweiten Durchgang nach einem Flug auf 240 Metern nach der Landung. Kurz vor dem Aufsprung zieht es die Skier zu seinem Körper, dadurch verdreht der Tiroler und kann einen Sturz nicht verhindern.

Embacher schlägt mit dem Kopf auf und rollt mit hoher Geschwindigkeit in den Auslauf, dort kann der Leader im Skiflug-Weltcup sofort wieder aufstehen. Dennoch wirkt der ÖSV-Jungstar gezeichnet.

Kurz darauf gibt der ÖSV Entwarnung, Embacher trug bei seinem Sturz keine Verletzungen davon.

Prevc gewinnt

Embacher war nach dem ersten Durchgang nur an neunter Stelle gelegen, sein slowenischer Widersacher Domen Prevc lag überlegen in Führung und nahm dem dreifachen Junioren-Weltmeister über 24 Punkte ab.

Letztlich ging auch der Sieg an den bereits feststehenden Gesamweltcup-Sieger, Prevc geht mit 61 Punkten Vorsprung auf Embacher ins Weltcup-Finale am Sonntag.

Erst am Freitag herrschten nach der Qualifikation Sorgenfalten, als Embacher sich nach der Landung an die linke Hüfte griff. Diese dürfte ihm im Wettkampf jedoch keine Probleme bereitet haben.