Skifliegen: Alle ÖSV-Männer für Planica qualifiziert

Alle sieben ÖSV-Adler haben sich am Donnerstag beim Weltcupfinale in Planica für die beiden Einzel-Skifliegen (Freitag und Sonntag) qualifiziert.

Bei kniffligen Bedingungen strich Stephan Embacher, der im Anschluss mit Schmerzen zu kämpfen hatte, mit 230 Metern als Dritter seine aktuelle Topform hervor.

Weiter flog nur der slowenische Lokalmatador und Saisondominator Domen Prevc mit 234,5 m.

Das brachte ihm aber lediglich Platz zwei hinter seinem Landsmann Anze Lanisek ein, der mit 211 m von der Windkompensation profitierte.