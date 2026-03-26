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Skifliegen: Alle ÖSV-Männer für Planica qualifiziert

Österreichs Skispringer meistern die Quali-Hürde souverän. Zwei Slowenen präsentieren sich in Bestform.

Skifliegen: Alle ÖSV-Männer für Planica qualifiziert Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Alle sieben ÖSV-Adler haben sich am Donnerstag beim Weltcupfinale in Planica für die beiden Einzel-Skifliegen (Freitag und Sonntag) qualifiziert.

Bei kniffligen Bedingungen strich Stephan Embacher, der im Anschluss mit Schmerzen zu kämpfen hatte, mit 230 Metern als Dritter seine aktuelle Topform hervor.

Weiter flog nur der slowenische Lokalmatador und Saisondominator Domen Prevc mit 234,5 m.

Das brachte ihm aber lediglich Platz zwei hinter seinem Landsmann Anze Lanisek ein, der mit 211 m von der Windkompensation profitierte.

Von Goldberger bis Prevc: Historie der Skiflug-Weltrekorde

TONI INNAUER (Österreich)
ARMIN KOGLER (Österreich)

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