Prevc nimmt gestürztem Embacher Führung im Skiflug-Weltcup ab

Stephan Embacher muss nach seinem Sturz beim Skifliegen in Planica die Weltcup-Führung an Domen Prevc abtreten.

Beim ÖSV-Jungstar konnte inzwischen Entwarnung gegeben werden, er trug keine Verletzungen davon. Alle Infos >>>

Prevc gewinnt überlegen

Prevc gewinnt den ersten von zwei Heim-Bewerben überlegen vor dem Japaner Ren Nikaido, dem bereits 20,1 Zähler auf den Gesamtweltcup-Dominator fehlen.

Der dritte Platz geht an den entthronten Gesamtweltcup-Sieger Daniel Tschofenig. Der Kärntner verbessert sich im zweiten Durchgang mit einem Flug auf 233,5 Meter samt blitzsauberer Landung, für die er einmal die Note 20,0 bekommt, um vier Plätze und springt aufs Podest.

"Es war ein echt cooler zweiter Sprung", sagt Tschofenig im ORF-Interview. "In Vikersund war ich nicht einmal im zweiten Durchgang, im folgenden Bewerb bin ich Dritter. Manchmal verstehe ich diesen Sport nicht."

Embacher wird trotz seines Sturzes zweitbester Österreicher und landet auf Rang elf, im Skiflug-Weltcup beträgt sein Rückstand vor dem letzten Saisonbewerb am Sonntag 61 Punkte.

Kraft büßt Plätze ein, Müller mit Visitenkarte für Teambewerb

Stefan Kraft belegt den 14. Platz, der Ex-Weltrekordler büßt in der Entscheidung vier Ränge ein. Direkt hinter ihm gibt Markus Müller als 15. seine Visitenkarte für einen Platz im Teambewerb am Samstag ab.

Jonas Schuster und Manuel Fettner - am letzten Wochenende seiner aktiven Skisprung-Karriere - werden ex aequo 21. Maximilian Ortner landet als 27. ebenfalls in den Punkterängen.

Am Samstag steht in Planica der Teambewerb an, am Sonntag steigt das Weltcup-Finale.