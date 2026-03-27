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Prevc knackt selbst aufgestellten Frauen-Weltrekord

Damit haben die Prevc-Geschwister nun beide den Skiflug-Weltrekord in Planica aufgestellt.

Prevc knackt selbst aufgestellten Frauen-Weltrekord Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Neuer Weltrekord!

Nika Prevc stellt am Freitag im Training der Frauen auf der Skiflugschanze in Planica einen neuen Weltrekord auf. Sie landet bei 242,5 Metern und verbessert damit ihren eigenen Rekord von 236,0 Metern, den sie 2025 in Vikersund aufstellte.

Bei den Männern gehört diese Auszeichnung seit 2025 ihrem Bruder Domen Prevc. Er segelte damals in Planica auf 254,5 Meter.

Bereits am Samstag gehen die Frauen in Planica erneut auf Weitenjagd, es steht ein Einzelbewerb an. In dieser Saison steht der Austragungsort erstmals im Weltcupkalender dieser.

Von Goldberger bis Prevc: Historie der Skiflug-Weltrekorde

TONI INNAUER (Österreich)
ARMIN KOGLER (Österreich)

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