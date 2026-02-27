Embacher gewinnt Kulm-Quali - Kraft mit viel Glück im Bewerb

Die Qualifikation für den ersten Skiflug-Bewerb am Samstag in Bad Mitterndorf endet mit dem Sieg eines Österreichers.

Stephan Embacher nimmt den Schwung der Olympia-Goldenen im Super-Team-Bewerb mit auf den Kulm und streift nach einem Flug auf 219 Meter ein üppiges Preisgeld ein.

Hinter Naoki Nakamura (JPN/-1,5 Punkte) und dem regierenden Skiflug-Weltmeister Domen Prevc (SLO/-5,1) landen Daniel Tschofenig (-5,4) und Maximilian Ortner (9,9) auf den Plätzen vier und fünf. Jonas Schuster wird Achter (-12,3), Clemens Aigner 31.

Kraft mit Ach und Krach im Bewerb

Stefan Kraft hat die Qualifikation dagegen nur mit viel Glück geschafft.

2024 gewann der Salzburger am Kulm noch Skiflug-WM-Gold, doch nach einem Flug auf 188 Metern sieht es jedoch lange danach aus, als würde Kraft nicht den Sprung in den Wettkampf schaffen.

Da Anze Lanisek bereits vor seinem Sprung bei der Materialkontrolle durchfällt und der Japaner Ren Nikaido aufgrund eines technischen Defekts eines Flugzeugs in Tokio nicht rechtzeitig in Österreich eingetroffen ist, reicht es mit Platz 40 gerade noch für die Teilnahme am Samstag.

"Vielleicht hab ich die Verwarnung gebraucht"

"Spielen brauch ich mich nicht mehr, ich bin auch noch sauschiach hingehüpft. Ich war so flach über dem Vorbau, da hätte ich es echt fast vergeigt", übt Kraft Selbstkritik.

Dabei war er im Training noch voll dabei gewesen, nach einem Skiwechsel laut seinen Aussagen aber verunsichert. Er wolle sich nun neu sortieren. "Vielleicht hab ich die Verwarnung ja gebraucht."

Manuel Fettner schafft es als 44. hingegen nicht in den ersten von zwei Wettkämpfen in Tauplitz.

Am Samstag startet der 1. Durchgang um 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>