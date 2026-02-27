Lukas Müller 10 Jahre nach dem Sturz: "Ganz große Portion Glück"

Runde zehn Jahre ist es her, dass ein Sturz das Leben von Lukas Müller vollkommen veränderte.

Der 33-Jährige kam am 13. Jänner 2016 als Vorspringer bei der Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm schwer zu Sturz und zog sich eine inkomplette Querschnittslähmung zu.

Seit diesem Tag ist viel passiert, Müller hat "viele Meilensteine erreicht". Im LAOLA1-Interview spricht er über den Tag seines Unfalls, seine Entwicklung und Wünsche, die er an die Gesellschaft in Bezug auf den Umgang mit Querschnittsgelähmten hat.

"War der Meinung, wenn man sich Genick bricht, ist man tot"

An jenen Tag des Unfalls kann er sich noch gut erinnern, lediglich wenige Details aus der Intensivstation würden ihm fehlen.

Nach der Diagnose war er sich durchaus schnell bewusst, wie knapp es war, mit dem Leben davongekommen zu sein.

"Ich war immer der Meinung, wenn man sich das Genick bricht, ist man tot", berichtet der ehemalige Skispringer.

Reha als "Tor in die Freiheit"

Sechs Wochen lag er im LKH Graz, ehe es für ihn für fünf Monate ins AUVA-Rehazentrum Bad Häring ging, welches für ihn "das Tor in die Freiheit" war. "Ich wusste, da lerne ich viel, dass ich hoffentlich, wenn ich rausgehe, normal leben kann, sitzend", erzählt Müller von seinen Ursprungsgedanken.

Bereits zuvor, als er das Krankenhaus verlassen hatte, hatte er einen bestimmten Gedanken: "Ich komme mir gerade vor, als wäre ich mindestens so gut wie andere Leute, die jetzt von der Reha kommen. Mit diesen Gedanken ist mir das erste Mal bewusst geworden, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, wie es am Anfang ausgeschaut hat".

Motivationsprobleme habe er in Bad Häring nie gehabt: "Training war ich gewohnt. Das heißt, es war für mich eigentlich ein Geschenk, in die Reha zu gehen".

"Besser funktioniert, als ich es mir erhofft habe"

Auch unter Gleichgesinnten zu sein und sich auszutauschen, habe ihm auf seinem Weg zurück geholfen.

"Ich war der, der jeden Tag noch mehr Therapien gefordert hat", betont er und ergänzt: "Mir ist ganz wichtig, zu erwähnen, dass man kein Profisportler sein muss, um das zu handhaben, wie ich es gemacht habe, sondern man muss nur ein bisschen sportaffin sein. Und am meisten Vorteil hast du, wenn du deinen Körper gut kennst."

In der Reha hätte er alle wichtigen Bereiche gehabt, die Möglichkeiten für Verunfallte sein dort sehr gut.