Gebrochener Schuh bremste Embacher am Kulm beinahe aus

Für den ganz großen Triumph reichte es nicht, aber es wird wohl nicht mehr lange dauern.

Stephan Embacher verpasste nämlich beim ersten Skiflugbewerb am Kulm um nur 1,1 Zähler seinen Premierenerfolg im Weltcup. Dabei musste er sich dem slowenischen Saisondominator Domen Prevc nach einer Halbzeitführung knapp geschlagen geben.

Embacher: "Coole Sprünge" mit gebrochenem Schuh

Natürlich war der erst 20-jährige Tiroler dennoch sehr zufrieden. " Es waren richtig coole Sprünge", erkärte Embacher im ORF-Interview nach dem Bewerb.

Zwischendurch hatte das ÖSV-Talent allerdings mit viel Hektik zu kämpfen. Denn vor dem ersten Durchgang ist ihm der Skischuh gebrochen. "Ich bin mit dem Puls gar nicht mehr heruntergekommen. Es ist gottseidank alles gut gegangen", so der 20-Jährige.

Sowie am Bergisel, als er sich nach Halbzeitführung knapp dem Japaner Ren Nikaido geschlagen geben musste, fehlte auch am Kulm nur ganz wenig für seinen ersten Weltcup-Triumph. "Aber es wird schon kommen, gute Dinge müssen passieren", so Embacher.

Schuster: "Mir zieht es die Gänsehaut auf, ein Wahnsinn"

Für Jonas Schuster verlief der Bewerb ebenfalls großartig. Der 22-Jährige landete bei seiner persönlichen Skiflug-Premiere erstmals in seiner Karriere am Podium.

"Mir zieht es die Gänsehaut auf. Es ist ein Wahnsinn, dass es mit dem ersten Podium funktioniert hat", erklärte der Tiroler.

Hingegen blieb Stefan Kraft erneut hinter den Erwartungen. Der Salzburger landete nur am 16. Platz. "Es war einfach nicht gut genug. Der zweite Sprung war zwar mit Herz und Mut, aber leider ein bisschen falsch", so der Skiflug-Weltmeister von 2024.

Bereits am morgigen Sonntag folgt der zweite Skiflug-Bewerb am Kulm (in unserem LIVE-Ticker).