Knapp! Prevc verhindert am Kulm den Premierensieg von Embacher

Der Tiroler verpasst am Kulm seinen ersten Weltcup-Sieg hauchdünn. Lediglich Domen Prevc verhindert einen ÖSV-Vierfacherfolg. Schuster landet erstmals am Podium.

Knapp! Prevc verhindert am Kulm den Premierensieg von Embacher Foto: © GEPA
Ein starker Auftritt der ÖSV-Adler am Kulm!

Stephan Embacher verpasst beim ersten Skiflugbewerb am Kulm seinen ersten Weltcupsieg um lediglich 1,1 Punkte. Domen Prevc holt sich hingegen vor vier ÖSV-Adlern den Sieg (433,0 Punkte).

Jonas Schuster verteidigt indes seinen dritten Platz vom ersten Durchgang und jubelt über sein erstes Weltcup-Podium (-31,9). Hinter dem ÖSV-Duo verbessert sich Daniel Tschofenig im Finaldurchgang auf den vierten Platz (-40,3). Unmittelbar dahinter landet Maximilian Ortner (5./-46,5).

Hingegen bleibt Stefan Kraft erneut hinter den Erwartungen und belegt nur den 16. Platz (-67,4). Lediglich Clemens Aigner (35.) verpasst aus österreichischer Sicht den Finaldurchgang.

