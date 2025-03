Österreichs Skispringer sind für ihre Geduld am Sonntag nur bedingt belohnt worden.

Das letzte Springen der Raw-Air-Tour in Vikersund wird nach einer Verschiebung aufgrund des wechselhaften Windes in nur einem Durchgang entschieden. In diesem belegt Stefan Kraft Rang vier.

Auf das Podest fehlen dem Salzburger nur 2,7 Punkte. Auf diesem landet Domen Prevc ganz oben. Der Slowene triumphiert 15,3 Punkte vor Andreas Wellinger sowie Ryoyu Kobayashi (JPN/-23,3).

Wellinger sichert sich damit den Gesamtsieg in der Raw-Air-Wertung. Endstand in der Raw Air >>>

Drei ÖSV-Adler in Top acht

Das ÖSV-Team präsentiert sich zum Abschluss in Vikersund mannschaftlich stark: Hinter Kraft landet Jan Hörl auf Rang sechs, Manuel Fettner wird Achter.

Daniel Tschofenig kommt nicht über Platz 15 hinaus und büßt im Gesamtweltcup damit weiter an Vorsprung ein.

Stand im Skisprung-Gesamtweltcup >>>

Ergebnis des Springens in Vikersund:

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen