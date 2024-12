ÖSV-Adler wird aus Weltcup-Team genommen

Stephan Embacher hat als Junioren-Weltmeister ein Fix-Ticket für die Weltcup-Saison der Skispringer - das heißt aber nicht, dass der 18-Jährige in jedem Bewerb am Start stehen wird.

So auch in Titisee-Neustadt, wo am Freitag (ab 15:45 Uhr im LIVE-Ticker) ein Super-Team-Bewerb am Programm steht. Samstag und Sonntag folgen jeweils ein Einzelspringen.

Der junge Tiroler, dessen Formkurve zuletzt nach unten zeigte, erhält eine Verschnaufpause. "Stephan wird sich ein paar zusätzlichen Trainingseinheiten widmen", wird ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl im "Kurier" zitiert.

Wachstumsschub mit großen Auswirkungen

Nachdem Embacher in Lillehammer noch zwei Mal in die Punkte gesprungen war, verpasste er sowohl in Ruka als auch in Wisla ein Mal den zweien Durchgang. Sein bestes Saisonergebnis ist Platz 21 in Lillehammer.

Embacher hatte in den vergangenen Monaten mit einer Veränderung seines Körpers zu kämpfen, ist um fünf Zentimeter gewachsen, was natürlich auch Auswirkungen auf seine Sprünge hat, unter anderem auch weil er auf einen längeren Ski umsteigen musste.

Nun wird dem 18-Jährigen die Zeit gegeben, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen.

